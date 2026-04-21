Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid'de rota belli

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın ardından teknik direktör arayışı başladı. Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğu için dev isimler gündeme gelmeye devam ediyor. İspanyol devinde ibre, kulüp tarihine geçecek bir projeye dönmüş durumda.

REAL MADRID’DE YENİ DEVRİM: HAYALDEKİ İSİM JURGEN KLOPP!

İspnayol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e elenerek Avrupa defterini erken kapatan Real Madrid, yeni sezonun planlamasını dünya çapında bir isme emanet etmek istiyor. Listenin ilk sırasında, Aston Villa ile Premier Lig’de fırtınalar estiren Unai Emery yer alsa da, Başkan Florentino Perez ve Real Madrid camiasının gönlünde yatan aslanın Jürgen Klopp olduğu öne sürüldü.

Real Madrid yönetimi, sadece maç kazanan bir teknik adam değil, kulübün geleceğini yeniden inşa edecek bir "proje mimarı" arıyor. Red Bull'daki küresel futbol sorumluluğu görevini sürdüren Jürgen Klopp, modern futbol anlayışı ve genç yeteneklerle kurduğu kazanan sistemler sayesinde Madrid yönetimini cezbediyor.

EMERY’NİN BAŞARISI, KLOPP’UN KARİZMASI

Haberlere göre, Unai Emery’nin taktiksel esnekliği ve Real Madrid’deki ağır baskıyı yönetebilecek tecrübesi onu çok güçlü bir aday yapsa da, Klopp ismi bir "hayal" olarak listenin en tepesinde duruyor. Alman teknik adamın futbola bakışı ve bir kulübü kökten değiştirme yeteneği, Real Madrid’de yeni bir devrim başlatmak için en ideal yol olarak görülüyor.

YILDIZLARLA UYUM SORUNU MU?

Öte yandan, Avrupa basınında çıkan bazı iddialara göre Mbappe ve Vinicius Junior gibi süper yıldızların Klopp'un yoğun çalışma temposu ve oyun tarzı konusunda çekinceleri olduğu belirtiliyor. Ancak yönetim, Klopp'u ikna edebilmesi durumunda tüm bu engelleri aşarak 2026/27 sezonuna yeni bir kimlikle girmeyi hedefliyor.