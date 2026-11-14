Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! 2 günde 1 ev alabilecek

İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, gelecek sezonun kadro planlamasında kilit rol verdiği isimler için yönetime raporunu sundu. Portekizli teknik adamın; Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'yi takımda dokunulmaz olarak gördüğü ve bu dört futbolcuyla vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalanmasını istediği belirtildi.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM, İŞTE YENİ MAAŞI

Geçtiğimiz haftalarda İspanyol basınında yer alan "prensip anlaşması" haberlerinin ardından sözleşmenin mali detayları da gün yüzüne çıktı. El Debate'de yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, milli futbolcu Arda Güler ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Mevcut kontratında bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazanan 21 yaşındaki yıldıza, yeni sözleşme kapsamında yıllık 8 milyon euro net maaş teklif edildi.

GÜNDE 21 BİN 917 EURO KAZANACAK

Real Madrid'in sunduğu bu yeni teklife resmi imzayı atması beklenen Arda Güler'in gelir tablosu şu şekilde şekillenecek:

Yıllık: 8 milyon euro

Haftalık: 153 bin 846 euro

Günlük: 21 bin 917 euro