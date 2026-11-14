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Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! 2 günde 1 ev alabilecek

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdaki 4 futbolcuyu dokunulmaz ilan ederek yönetimden sözleşme yenileme talebinde bulundu. Prensip anlaşmasına varılan Arda Güler'in imzalayacağı 5 yıllık yeni sözleşmedeki maaşı da ortaya çıktı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! 2 günde 1 ev alabilecek
Emre Şen

İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, gelecek sezonun kadro planlamasında kilit rol verdiği isimler için yönetime raporunu sundu. Portekizli teknik adamın; Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'yi takımda dokunulmaz olarak gördüğü ve bu dört futbolcuyla vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalanmasını istediği belirtildi.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM, İŞTE YENİ MAAŞI

Arda Güler in yeni maaşı ortaya çıktı! 2 günde 1 ev alabilecek 1

Geçtiğimiz haftalarda İspanyol basınında yer alan "prensip anlaşması" haberlerinin ardından sözleşmenin mali detayları da gün yüzüne çıktı. El Debate'de yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, milli futbolcu Arda Güler ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Mevcut kontratında bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazanan 21 yaşındaki yıldıza, yeni sözleşme kapsamında yıllık 8 milyon euro net maaş teklif edildi.

GÜNDE 21 BİN 917 EURO KAZANACAK

Arda Güler in yeni maaşı ortaya çıktı! 2 günde 1 ev alabilecek 2

Real Madrid'in sunduğu bu yeni teklife resmi imzayı atması beklenen Arda Güler'in gelir tablosu şu şekilde şekillenecek:

Yıllık: 8 milyon euro

Haftalık: 153 bin 846 euro

Günlük: 21 bin 917 euro

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