Galatasaray'da devre arasında 5 ayrılık kapıda! İşte o isimler

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması en üst sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı yönetimin, performanslarıyla eleştirilen ve şu ana kadar skora katkı sağlayamadığı belirtilen 5 futbolcuyla yolları ayırmayı masaya yatırdığı ifade edildi.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'da Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan'ın geleceği tartışılıyor. Söz konusu 5 futbolcunun şu ana kadar gol veya asist katkısı üretememesi, ayrılık ihtimalini güçlendiren temel etkenler arasında gösterildi.
Haberin detaylarında, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun takımdan ayrılmaya en yakın isimler olduğu vurgulandı. Galatasaray yönetiminin, iki genç oyuncunun kiralık sözleşmelerini ocak ayında erken sonlandırmayı planladığı kaydedildi.
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