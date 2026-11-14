Galatasaray'da devre arasında 5 ayrılık kapıda! İşte o isimler

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması en üst sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı yönetimin, performanslarıyla eleştirilen ve şu ana kadar skora katkı sağlayamadığı belirtilen 5 futbolcuyla yolları ayırmayı masaya yatırdığı ifade edildi.

5 OYUNCU İÇİN AYRILIK İDDİASI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'da Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan'ın geleceği tartışılıyor. Söz konusu 5 futbolcunun şu ana kadar gol veya asist katkısı üretememesi, ayrılık ihtimalini güçlendiren temel etkenler arasında gösterildi.

UGOCHUCHWU VE BITSHIABU İÇİN KİRALIK PLANI

Haberin detaylarında, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun takımdan ayrılmaya en yakın isimler olduğu vurgulandı. Galatasaray yönetiminin, iki genç oyuncunun kiralık sözleşmelerini ocak ayında erken sonlandırmayı planladığı kaydedildi.

SANE, İLKAY VE KAAN İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan konusunda ise doğrudan bir fesih planlanmazken, kulübe gelebilecek tatmin edici transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi. Özellikle yüksek maliyeti dikkat çeken Leroy Sane'ye MLS ekiplerinin ilgi gösterdiği ve yıldız futbolcunun mevcut maaşına yakın bir teklif alması durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği öne sürüldü.