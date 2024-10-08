Arda Güler ipleri attı! Ancelotti ile arasında gerilim yaratan görüşme

İspanyol basını, Arda Güler'in mutsuz olduğunu ve Carlo Ancelotti ile sert bir şekilde konuştuğunu yazdı.

CARLO ANCELOTTI'YE KIZGIN

İspanyol basınında yer alan haberde; Arda Güler'in Atletico Madrid deplasmanında oynamadığı için Ancelotti'ye bir hayli kızgın olduğu öne sürüldü. Arda Güler'in sahada oynadığı mevki konusunda da memnun olmadığı aktarıldı.

ANCELOTTTI AÇIKLAMA YAPTI

Ancelotti, Arda Güler için gelen sorunun ardından, "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum." sözlerini kullanmıştı.