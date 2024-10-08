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Arda Güler ipleri attı! Ancelotti ile arasında gerilim yaratan görüşme

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.10.2024 18:06
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Real Madrid'e imza attıktan sonra istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in kariyerinde işler pek de yolunda gitmiyor. Atletico Madrid derbisinde süre alamayan Arda Güler'in Ancelotti ile bu konuyu sert bir dille konuştuğu ifade edildi.

Arda Güler ipleri attı! Ancelotti ile arasında gerilim yaratan görüşme
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanyol basını, Arda Güler'in mutsuz olduğunu ve Carlo Ancelotti ile sert bir şekilde konuştuğunu yazdı.

CARLO ANCELOTTI'YE KIZGIN

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İspanyol basınında yer alan haberde; Arda Güler'in Atletico Madrid deplasmanında oynamadığı için Ancelotti'ye bir hayli kızgın olduğu öne sürüldü. Arda Güler'in sahada oynadığı mevki konusunda da memnun olmadığı aktarıldı.

ANCELOTTTI AÇIKLAMA YAPTI

ardaguler

Ancelotti, Arda Güler için gelen sorunun ardından, "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum." sözlerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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