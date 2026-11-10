Beşiktaş'a Real Madrid'in yıldızı geliyor! Formalar satış rekoru kıracak

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki hücum oyuncusu Brahim Diaz, siyah-beyazlıların transfer gündemine girdi.

REAL MADRID'DE SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

İspanyol devinde bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 karşılaşmada forma giyen Faslı yıldız, bu maçların yalnızca 2'sine ilk 11'de başlayabildi. Sahada toplam 249 dakika kalabilen ve henüz gol sevinci yaşayamasa da Şampiyonlar Ligi'nde 3 asiste imza atan Diaz'ın, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

KİRALIK FORMÜLÜ VE MALİYET ENGELİ

Transferin önündeki en büyük engellerin oyuncunun yüksek maliyeti ve Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu vurgulanırken; Beşiktaş yönetiminin bonservis bedeli ödemeden kiralama veya şartları zorlayarak satın alma opsiyonlu formülleri masaya yatırabileceği belirtiliyor. Öte yandan İtalyan devi Juventus'un da yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği gelen haberler arasında.

Asıl mevkisi sağ kanat olan, hücumun ortasında ve sol kanatta da görev yapabilen Brahim Diaz; Manchester City ve Milan tecrübelerinin ardından Real Madrid kariyeriyle tanınıyor. Siyah-beyazlıların, şartların oluşması durumunda bu transfer için resmi adımlar atabileceği konuşuluyor.