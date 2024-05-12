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Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor! Real Madrid - Granada maçı sonrası övgü dolu sözler: '19 yaşında bir fenomen'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.05.2024 09:58
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Real Madrid - Granada maçına attığı golle damgasını vuran Arda Güler, İspanyol basınının gündeminde. Dün akşam oynanan maçta ikinci golü kaydeden genç yıldıza methiyeler düzülürek, "19 yaşında bir fenomeni andıran Türk futbolcuyu dikkatle izleyin." ifadeleri kullanıldı.

LaLiga'da şampiyonluğu garantileyen Real Madrid, dün akşam Granada deplasmanındaydı. Sahadan 4-0'lık net bir skorla ayrılan Los Galacticos'ta performansıyla ışıl ışıl parlayan Arda Güler, İspanyol basınından da tam not aldı. Ülkenin en önemli spor gazetesi olan olan AS, Arda Güler hakkında "Bu çocuk çok özel. Arda Güler harika bir gol attı. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla yaptı" ifadelerini kullandı.

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"GOL ATMAK İÇİN EN AZ DAKİKAYA İHTİYAÇ DUYAN OYUNCU"

El Desmarque'nin haberinde ise, "Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde Real Madrid takımıyla sadece 255 dakika içinde, bu cumartesi Granda maçında attığı gol de dahil olmak üzere şimdiden üç gol attı" ifadeleri kullanıldı.

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"BİR AN ÖNCE KULLANILMASI GEREKEN BİR PERFORMANS"

Meridiano'nun haberinde, "Genç Türk hücum oyuncusu aldığı dakikalar içerisinde gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak" denildi.

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"19 YAŞINDA BİR FENOMENİ ANDIRN TÜRK FUTBOLCUYU DİKKATLE İZLEYİN"

Marca'nın haberinde genç futbolcunun özel bir isim olduğuna dikkat çekildi. Haberde Güler'le ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler kendisine dakika verildiği anda büyük bir sıçrama yapıyor. Evet bu takıma daha Mbappe gelecek ama bir de Arda Güler meselesi var. Bu sezon pek oynamadı ama oynadığında da özel bir futbolcu olduğunu görmek zor olmadı. Ligdeki üç golü bir şeyler söylüyor ama asıl oyunu kendisi hakkında daha fazla şey anlatıyor. 19 yaşında bir fenomeni andıran Türk futbolcuyu dikkatle izleyin."


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