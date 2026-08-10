SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzon'a bir dünya yıldızı daha! Salah telefonla aradı, ikna etti: Anlaşma sağlandı

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın ardından Liverpool'dan bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Uruguaylı golcü, yeni sezonda Türkiye'de sahne alacak.

Trabzon'a bir dünya yıldızı daha! Salah telefonla aradı, ikna etti: Anlaşma sağlandı
Cevdet Berker İşleyen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, yıldız transferlerine bir yenisini daha ekledi. Bordo-mavililer, Mohamed Salah'ın ardından bir dönem Liverpool'da birlikte forma giydiği Darwin Nunez için de mutlu sona ulaştı. Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün yeni adresi Türkiye olacak.

NUNEZ İÇİN KİRALIK ANLAŞMA

Trabzon a bir dünya yıldızı daha! Salah telefonla aradı, ikna etti: Anlaşma sağlandı 1

Geçtiğimiz sezon Al Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Darwin Nunez, kariyerini Trabzonspor'da sürdürecek. beIN Sports'un haberine göre Trabzonspor ile Al Hilal, 27 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer böylece hücum hattına önemli bir takviye yaparken, Nunez de yeniden Avrupa futboluna dönme fırsatı yakalayacak.

SALAH ÖZEL OLARAK ARADI

Trabzon a bir dünya yıldızı daha! Salah telefonla aradı, ikna etti: Anlaşma sağlandı 2

Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transferinde Mohamed Salah'ın da önemli bir rol oynadığı belirtildi. Uruguaylı golcü ile Mısırlı yıldız, daha önce Liverpool'da birlikte forma giymişti. Trabzonspor'un Salah transferinin ardından Nunez'i de kadrosuna katması, iki futbolcunun Liverpool'dan sonra yeniden aynı takım çatısı altında buluşmasını sağlayacak.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 9 GOL ATTI

Trabzon a bir dünya yıldızı daha! Salah telefonla aradı, ikna etti: Anlaşma sağlandı 3

Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla mücadele eden Darwin Nunez, toplam 24 karşılaşmada görev aldı. 27 yaşındaki forvet, bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırırken 5 de asist yaptı.

Kariyerinde Benfica ve Liverpool gibi önemli kulüplerin formasını giyen Nunez, Trabzonspor'da hücum hattının en önemli isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den! Hull City aldı...Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den! Hull City aldı...
Süper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı'ya seslendi: Onu bulSüper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı'ya seslendi: Onu bul
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor son dakika salah Darwin Nunez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
KESİN VE NET TRABZONSPOR ŞAMPİYON
Arap baharı :))) yakışır uşaklara.
Patron çıldırdı....
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün: İki partinin kararı belli oldu

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün: İki partinin kararı belli oldu

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.