Trabzon'a bir dünya yıldızı daha! Salah telefonla aradı, ikna etti: Anlaşma sağlandı

Trabzonspor, yıldız transferlerine bir yenisini daha ekledi. Bordo-mavililer, Mohamed Salah'ın ardından bir dönem Liverpool'da birlikte forma giydiği Darwin Nunez için de mutlu sona ulaştı. Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün yeni adresi Türkiye olacak.

NUNEZ İÇİN KİRALIK ANLAŞMA

Geçtiğimiz sezon Al Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Darwin Nunez, kariyerini Trabzonspor'da sürdürecek. beIN Sports'un haberine göre Trabzonspor ile Al Hilal, 27 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer böylece hücum hattına önemli bir takviye yaparken, Nunez de yeniden Avrupa futboluna dönme fırsatı yakalayacak.

SALAH ÖZEL OLARAK ARADI

Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transferinde Mohamed Salah'ın da önemli bir rol oynadığı belirtildi. Uruguaylı golcü ile Mısırlı yıldız, daha önce Liverpool'da birlikte forma giymişti. Trabzonspor'un Salah transferinin ardından Nunez'i de kadrosuna katması, iki futbolcunun Liverpool'dan sonra yeniden aynı takım çatısı altında buluşmasını sağlayacak.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 9 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla mücadele eden Darwin Nunez, toplam 24 karşılaşmada görev aldı. 27 yaşındaki forvet, bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırırken 5 de asist yaptı.

Kariyerinde Benfica ve Liverpool gibi önemli kulüplerin formasını giyen Nunez, Trabzonspor'da hücum hattının en önemli isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.