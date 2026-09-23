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Arda Güler, Jose Mourinho'yu işinden ediyor! Devre arasında gönderilebilir

İspanya devinde üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışmaya açıldı! İspanyol basını, Portekizli çalıştırıcıyla devre arasında yolların ayrılabileceğini iddia ederken, yönetimin özellikle Arda Güler'in yedek bırakılması nedeniyle çılgına döndüğü belirtildi.

Arda Güler, Jose Mourinho'yu işinden ediyor! Devre arasında gönderilebilir
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya LaLiga ve Avrupa'da sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında ve derbilerde alınan yenilgilerin ardından eleştirilerin odağı haline gelen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için ayrılık çanları çalmaya başladı.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR!

Arda Güler, Jose Mourinho yu işinden ediyor! Devre arasında gönderilebilir 1

İspanya’nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre; Eflatun-beyazlı yönetim, sahadaki olumsuz gidişatın sürmesi halinde radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Kötü sonuçların devam etmesi durumunda efsane kulübün, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile devre arasında yollarını ayırabileceği öne sürüldü.

YÖNETİMİ ÇILGINA ÇEVİREN 'ARDA GÜLER' KARARI

Arda Güler, Jose Mourinho yu işinden ediyor! Devre arasında gönderilebilir 2

Haberin detaylarında, yönetim kurulu ile Mourinho arasındaki iplerin kopma noktasına gelmesindeki en büyük etkenin milli yıldızımız Arda Güler olduğu vurgulandı.

Taraftarların sevgilisi haline gelen ve sahada gösterdiği performansla Kylian Mbappe ile birlikte takımın en etkili iki isminden biri olarak kabul edilen Arda Güler'e ısrarla hak ettiği sürelerin verilmemesi Real Madrid yönetimini öfkelendirdi. Genç yeteneğin kulübede oturtulmasından ve hak ettiği formayı alamamasından büyük rahatsızlık duyan eflatun-beyazlı kurmayların, bu durumu Mourinho'nun en büyük hatalarından biri olarak gördüğü ve tecrübeli hoca üzerindeki baskıyı artırdığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Arda Güler real madrid
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