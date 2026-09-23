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Galatasaray'da Okan Buruk'tan radikal neşter operasyonu! İlkay krizinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'da milli ara sonrası taşlar yerinden oynuyor! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara'nın sosyal medyadaki sitemine hak veren teknik direktör Okan Buruk, Florya'da dev operasyona hazırlanıyor. Formsuz yıldızları kulübede çekmeye hazırlanan başarılı çalıştırıcı, yönetimdeki muhaliflere karşı da meydan okumaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan radikal neşter operasyonu! İlkay krizinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Emre Şen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de üst üste alınan ağır darbelerin ardından Galatasaray'da tüm gözler teknik direktör Okan Buruk'un milli arada alacağı kritik kararlara çevrildi. Florya'da adeta olağanüstü hal ilan eden tecrübeli çalıştırıcı, hem saha içi dengeleri sil baştan değiştirmeye hem de kulüp içindeki çatlaklara sahada yanıt vermeye hazırlanıyor.

"İLKAY'I OYNATMAK İSTİYORUM AMA..."

Galatasaray da Okan Buruk tan radikal neşter operasyonu! İlkay krizinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı 1

Sarı-kırmızılılarda son dönemin en büyük tartışma konusu olan İlkay Gündoğan krizine ilişkin perde arkası aralandı. Yıldız futbolcunun eşi Sara Gündoğan'ın bir taraftara verdiği "İlkay'ın neden oynamadığını hocasına sorun" yanıtı gündemi sarsarken, Okan Buruk'un bu sözlere hak verdiği ortaya çıktı. Bölgedeki yoğun kalabalık nedeniyle zorlandığını yakın çevresine itiraf eden Buruk'un, "İlkay’ın çalışmasından çok memnunum, idmanda en ufak bir negatifliği yok. Ancak çok yarışmacı bir dönemdeyiz ve en fazla oyuncunun olduğu bölgede görev yapıyor. Lesley’yi de oynatmak istiyorum, Nhaga’yı da, İlkay’ı da... Ama maalesef süre veremiyorum" dediği öğrenildi.

YÖNETİMDEKİ MUHALİFLERE KARŞI BÜYÜK HIRS!

Galatasaray da Okan Buruk tan radikal neşter operasyonu! İlkay krizinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı 2

Başkan Dursun Özbek'in kulüp resmi sitesinden yayınladığı destek mesajına rağmen, yönetim kurulunda kendisini istemeyen isimlerin varlığından haberdar olan Okan Buruk'un bu duruma karşı daha da hırslandığı belirtildi. Milli arada ekibiyle birlikte geceli gündüzlü analizler yapan başarılı teknik adam, takımı bir an önce toparlayıp muhalif yöneticilere sahada yanıt vermenin hesaplarını yapıyor.

SANE VE SARA KIZAĞA, BARIŞ ALPER SAHAYA!

Galatasaray da Okan Buruk tan radikal neşter operasyonu! İlkay krizinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı 3

Saha içindeki çöküşe son vermek isteyen Buruk, Kasımpaşa maçıyla birlikte neşteri vuruyor. Son haftalarda büyük bir performans düşüşü yaşayan Leroy Sane ve Gabriel Sara'yı kulübede oturtmayı planlayan tecrübeli hoca, bu isimlerin yerine alternatif oyuncuları sahaya sürecek. Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ı kenara koyma kararından büyük pişmanlık duyan Buruk, milli yıldızı yeniden ilk 11'in değişmezi yapacak.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK FORMÜL: LEMİNA VE OSİMHEN!

Galatasaray da Okan Buruk tan radikal neşter operasyonu! İlkay krizinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı 4

Okan Buruk'a göre takımdaki asıl kırılma noktası sakat isimlerin geri dönüşü olacak. Osimhen ve Lemina'nın takıma katılmasıyla tüm oyun ezberinin olumlu anlamda değişeceğini düşünen Buruk, orta sahada Torreira - Lemina ikilisini yeniden kuracak. Tecrübeli çalıştırıcı, bu ikilinin hem Abdülkerim-Sanchez savunma hattını rahatlatacağına hem de hücum hattındaki yıldızların üzerindeki yükü alacağına inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk İlkay Gündoğan galatasaray
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