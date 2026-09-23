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Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Takımdan affını istedi

Milli ara nedeniyle ülkesi Brezilya'nın kampına davet edilen Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson'dan sürpriz bir hamle geldi. Başarılı eldiven, hazırlık maçlarında oynamamak için özel izin isteyerek rotasını şaşırtıcı bir şekilde yeniden İstanbul'a, Samandıra'ya çevirdi!

Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Takımdan affını istedi
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Brezilyalı dünya yıldızı Ederson, milli maç arası nedeniyle gittiği ülkesinin milli takım kampında flaş bir karara imza attı. Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli eldivenin bu sürpriz hamlesi, Fenerbahçe camiasında heyecan yarattı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA FORMA GİYMEK İSTEMEDİ

Fenerbahçe de flaş Ederson gelişmesi! Takımdan affını istedi 1

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre; yıldız kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosunda yer almamak için yetkililerden resmi izin talep etti. Sadece hazırlık amacı taşıyan bu maçlarda riske girmek ve yorulmak istemeyen tecrübeli file bekçisi, tüm konsantrasyonunu kulübüne vermek için milli takım kampından affını istedi.

ROTASI YENİDEN SAMANDIRA!

Fenerbahçe de flaş Ederson gelişmesi! Takımdan affını istedi 2

Brezilya Milli Takımı yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a dönme kararı alan Ederson, sarı-lacivertli ekibin milli ara nedeniyle takıma verdiği kısa iznin sona ermesini bekleyecek. Yıldız eldiven, iznin bitimiyle birlikte hiç vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek takımla birlikte yoğun mesaiye kaldığı yerden devam edecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe de flaş Ederson gelişmesi! Takımdan affını istedi 3

Tamamen Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine odaklanan Brezilyalı kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Kalesinde 7 gol gören deneyimli file bekçisi, bu zorlu maçların 3'ünde ise rakiplerine geçit vermeyerek kalesini gole kapatmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Ederson
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