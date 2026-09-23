Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Takımdan affını istedi

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Brezilyalı dünya yıldızı Ederson, milli maç arası nedeniyle gittiği ülkesinin milli takım kampında flaş bir karara imza attı. Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli eldivenin bu sürpriz hamlesi, Fenerbahçe camiasında heyecan yarattı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA FORMA GİYMEK İSTEMEDİ

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre; yıldız kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosunda yer almamak için yetkililerden resmi izin talep etti. Sadece hazırlık amacı taşıyan bu maçlarda riske girmek ve yorulmak istemeyen tecrübeli file bekçisi, tüm konsantrasyonunu kulübüne vermek için milli takım kampından affını istedi.

ROTASI YENİDEN SAMANDIRA!

Brezilya Milli Takımı yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a dönme kararı alan Ederson, sarı-lacivertli ekibin milli ara nedeniyle takıma verdiği kısa iznin sona ermesini bekleyecek. Yıldız eldiven, iznin bitimiyle birlikte hiç vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek takımla birlikte yoğun mesaiye kaldığı yerden devam edecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tamamen Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine odaklanan Brezilyalı kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Kalesinde 7 gol gören deneyimli file bekçisi, bu zorlu maçların 3'ünde ise rakiplerine geçit vermeyerek kalesini gole kapatmayı başardı.