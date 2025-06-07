Arda Güler kariyerinin en ilginç golünü attı! Kendisi bile inanamadı...

Millilerimiz, ABD karşısında henüz maçın başında 1-0 geri düştükten sonra, ABD savunmasının büyük hatasıyla Arda Güler ile eşitliği yakaladı.

ARDA GÜLER’DEN ÇOK İLGİNÇ BİR GOL

Milli takımımızın genç yıldız futbolcusu Arda Güler kariyerinin en garip gollerinden birini attı. ABD milli takımı savunması kendi ceza sahasından topu çıkartmak isterken, top Arda Güler’in ayağına çarptı ve kaleye doğru süzüldü. Kaleci Matt Freese’in tüm çabalarına rağmen top ağlarla buluştu ve millilerimiz eşitliği yakaladı.

ARDA GÜLER DE İNANAMADI

Ağlara giden topa Arda Güler de şaşırdı. Kimsenin beklemediği anda gelen bu gole Arda Güler de inanamadı.