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Arda Güler kariyerinin en ilginç golünü attı! Kendisi bile inanamadı...

Eylül ayında başlayacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta ABD’ye konuk oldu. Karşılaşmanın ilk dakikasında milli takımımız karşısında 1-0 öne geçen ABD, maça adeta 1-0 önde başlarken, millilerimizden gol gecikmedi. Arda Güler hayatının en basit gollerinden birini atarak milli takımımıza eşitliği getirdi. Golün ardından genç oyuncumuz büyük şaşkınlık yaşadı.

Arda Güler kariyerinin en ilginç golünü attı! Kendisi bile inanamadı...
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Millilerimiz, ABD karşısında henüz maçın başında 1-0 geri düştükten sonra, ABD savunmasının büyük hatasıyla Arda Güler ile eşitliği yakaladı.

ARDA GÜLER’DEN ÇOK İLGİNÇ BİR GOL

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Milli takımımızın genç yıldız futbolcusu Arda Güler kariyerinin en garip gollerinden birini attı. ABD milli takımı savunması kendi ceza sahasından topu çıkartmak isterken, top Arda Güler’in ayağına çarptı ve kaleye doğru süzüldü. Kaleci Matt Freese’in tüm çabalarına rağmen top ağlarla buluştu ve millilerimiz eşitliği yakaladı.

ARDA GÜLER DE İNANAMADI

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Ağlara giden topa Arda Güler de şaşırdı. Kimsenin beklemediği anda gelen bu gole Arda Güler de inanamadı.

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CANLI ANLATIM | ABD-TürkiyeCANLI ANLATIM | ABD-Türkiye
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Hakan Çalhanoğlu Arda Güler son dakika abd milli takım
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