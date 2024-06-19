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Arda Güler kendi golünü izledi! Verdiği tepkiyle gönülleri fethetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 12:09
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A Milli Takımımızın Gürcistan'i 3-1 mağlup ettiği mücadelede attığı müthiş golle adından söz ettirmeyi başaran Arda Güler maç sonu kendi golüne böyle tepki verdi. İşte detaylar...

Arda Güler kendi golünü izledi! Verdiği tepkiyle gönülleri fethetti
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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EURO 2024'te ilk sınavına çıkan A Milli Futbol Takımımız rakibi Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşatmıştı.

Karşılaşmada Ay-Yıldızlılar'ın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, mücadelenin ardından spor spikeri Özkan Öztürk ile birlikte, attığı golü izledi.

"İNŞALLAH BÖYLE BAĞIRMAYA DEVAM EDERSİN"

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Mücadeleyi anlatan ve gol anlarında adeta kendinden geçen ünlü spor spikeri Özkan Öztürk karşılaşma sonunda Arda ile gol anını tekrar izledi. İkili arasında samimi diyalogların görüldüğü videoda Arda'nın Özkan Öztürk'e "İnşallah böyle bağırmaya devam edersin" dediği görüldü.

RONALDO'YU TARİHE GÖMDÜ

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Öte yandan Arda Güler attığı bu golle, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

Arda Güler ayrıca (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

İŞTE O ANLAR...


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