Arda Güler kendi golünü izledi! Verdiği tepkiyle gönülleri fethetti

EURO 2024'te ilk sınavına çıkan A Milli Futbol Takımımız rakibi Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşatmıştı.

Karşılaşmada Ay-Yıldızlılar'ın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, mücadelenin ardından spor spikeri Özkan Öztürk ile birlikte, attığı golü izledi.

"İNŞALLAH BÖYLE BAĞIRMAYA DEVAM EDERSİN"

Mücadeleyi anlatan ve gol anlarında adeta kendinden geçen ünlü spor spikeri Özkan Öztürk karşılaşma sonunda Arda ile gol anını tekrar izledi. İkili arasında samimi diyalogların görüldüğü videoda Arda'nın Özkan Öztürk'e "İnşallah böyle bağırmaya devam edersin" dediği görüldü.

RONALDO'YU TARİHE GÖMDÜ

Öte yandan Arda Güler attığı bu golle, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

Arda Güler ayrıca (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

İŞTE O ANLAR...

👏Arda Güler kendi golünü izledi, böyle tepki verdi:



❝İnşallah böyle bağırmaya devam edersin.❞pic.twitter.com/KxCROO1mNo — Mynet Spor (@mynetspor) June 19, 2024







