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  4. Arda Güler kendisine gelen transfer teklifini böyle reddetti! "Sizde oynamam çünkü..."

Arda Güler kendisine gelen transfer teklifini böyle reddetti! "Sizde oynamam çünkü..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.04.2024 20:11
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A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Arda Güler'in İspanya kariyeri şu an dek pek de istediği gibi gitmezken genç oyuncu için ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Başka bir takıma kiralanacağı konuşulan Güler için ilk teklif Sevilla'dan gelirken, yıldız isim o teklifi reddetti. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak burada bir türlü istediği süreyi bulamayan milli yıldız Arda Güler için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

R. MADRID İLE İRTİBATA GEÇTİ

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İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Sevilla, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid Kulübü ve Arda Güler'in temsilcileri ile irtibata geçti.

"BEN SİZDE OYNAMAM"

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Ancak habere göre; Arda Güler Sevilla'nın bu teklifini redderken, "sadece bir Şampiyonlar Ligi" takımına kiralanmayı kabul edeceğini söyledi.

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Sevilla, Arda Güler ile Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de ilgileniyordu. Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, bu süreye 1 gol sığdırmayı başardı.

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