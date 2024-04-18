Arda Güler kendisine gelen transfer teklifini böyle reddetti! "Sizde oynamam çünkü..."

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak burada bir türlü istediği süreyi bulamayan milli yıldız Arda Güler için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Sevilla, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid Kulübü ve Arda Güler'in temsilcileri ile irtibata geçti.
Ancak habere göre; Arda Güler Sevilla'nın bu teklifini redderken, "sadece bir Şampiyonlar Ligi" takımına kiralanmayı kabul edeceğini söyledi.
Sevilla, Arda Güler ile Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de ilgileniyordu. Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, bu süreye 1 gol sığdırmayı başardı.