Arda Güler kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe forması giyen Arda Güler kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe ve Hatayspor arasında oynanan maça 11'de başlayan Arda Güler, daha önce görev aldığı maçlarda oldukça beğeni toplamıştı. Önceki maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Hatayspor mücadelesiyle beraber ilk kez ilk 11'de yer almış oldu. Peki Arda Güler kimdir?

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arada Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki genç futbolcu, 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbola başlamıştır. Yeteneği ve sahadaki liderliği ile ön plana çıkmış olan Güler, Gençlerbirliği’ndeki başarılı futbolu ile 3 sene önce Fenerbahçe altyapısına katılmıştır.

10 numara pozisyonunda oynamakta olan sol ayaklı genç futbolcu, oyun stiliyle Emre Belözoğlu'na benzetilmekte.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Maç esnasında 73. dakikada yerini Mert Hakan'a bırakan Arda, performansıyla taraftarın alkışını aldı. Maç sonunda ise Arda, 'Örnek aldığın biri var mı?' sorusuna karşılık "Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil... Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.



