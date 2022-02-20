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Arda Güler kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe forması giyen Arda Güler kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

20.02.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında son olarak Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler ilk defa 11'de sahaya çıktı. Sahaya çıkan ismin hayatı ve yaşı gibi konular merak edildi. Sosyal medyada Arda Güler'in hangi pozisyonda oynadığı da araştırılıyor. Peki Arda Güler kimdir, aslen nereli? Arda Güler kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Arda Güler kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe forması giyen Arda Güler kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe ve Hatayspor arasında oynanan maça 11'de başlayan Arda Güler, daha önce görev aldığı maçlarda oldukça beğeni toplamıştı. Önceki maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Hatayspor mücadelesiyle beraber ilk kez ilk 11'de yer almış oldu. Peki Arda Güler kimdir?

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arada Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki genç futbolcu, 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbola başlamıştır. Yeteneği ve sahadaki liderliği ile ön plana çıkmış olan Güler, Gençlerbirliği’ndeki başarılı futbolu ile 3 sene önce Fenerbahçe altyapısına katılmıştır.

10 numara pozisyonunda oynamakta olan sol ayaklı genç futbolcu, oyun stiliyle Emre Belözoğlu'na benzetilmekte.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Maç esnasında 73. dakikada yerini Mert Hakan'a bırakan Arda, performansıyla taraftarın alkışını aldı. Maç sonunda ise Arda, 'Örnek aldığın biri var mı?' sorusuna karşılık "Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil... Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler
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