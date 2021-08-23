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Arda Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arda Güler hangi mevkide oynuyor?

23.08.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, son günlerdeki performansı nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Helsinki ile oynanan maçta oyuna sonradan dâhil olan Arda Güler, Sosa ile birlikte frikik kullanmak için topun başına geçmiş, ancak kullanamamıştı.

Arda Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arda Güler hangi mevkide oynuyor?

Maç sonrası yaptığı açıklamalarla da beğeni kazanan Arda Güler, ‘’Hayalim hep o topun başına geçmekti. Bugün olmadı ancak inşallah ileride olacak. Büyüdükçe küçülmemiz lazım’’ sözleriyle, alkış toplamıştı. Gençlerbirliği alt yapısından Fenerbahçe’ye transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli ekibin alt yapısı, U16 ve 19 klasmanlarında top koşturduktan sonra 2021'de A takımla birlikte maçlara çıktı.

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005'te Ankara'da doğan Arda Güler, Gençlerbirliği alt yapısında oynarken, 2019'da Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. Burada sırasıyla U16 ve U19'da oynayan Arda Güler, Temmuz 2021'de A takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile oynadığı ilk maçta forma giyerek Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında forma giyen en genç oyuncusu unvanını elde eden Arda Güler, Fenerbahçe’nin, Antalyaspor’u 2-0 yendiği Süper Lig maçında maçında yaptığı asistle tarihe geçti.

Bu senenin ocak ayında sarı-lacivertli ekiple profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler, Elit Akademi Ligi U15’te 5, Elit Akademi Ligi U14’te 12, Elit Akademi Ligi U16’da 1 gol kaydederken Fenerbahçe U19’da 10 gol ve 7 asistle oynadı.

Arda Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arda Güler hangi mevkide oynuyor

TARİHE GEÇTİ

Helsinki ile oynanan maçın 67. dakikasında Filip Novak’ın yerine oyuna girerek, Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarında forma giyen en genç oyuncu unvanını kazanan Arda Güler, Süper Lig’in 2. haftasında dün oynanan Antalyaspor maçında yaptığı asistle de tarihe geçti.

Miha Zajc’ın 89. dakikada attığı golün asistini yapan Arda Güler, Opta verilerine göre 2010-11 sezonundan sonra Süper Lig’de asist yapan en genç oyuncu oldu.

Arda Güler, orta saha pozisyonunda görev yapıyor.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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