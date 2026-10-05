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Gözaltına alınmıştı: Yasin Kol için karar! Adliyeye sevk edildi

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Cevdet Berker İşleyen

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kol'un soruşturma kapsamında verdiği ilk ifadede bahis oynamadığını söylediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında yeni gelişme yaşandı. İki hakem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HAKEMLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınmıştı: Yasin Kol için karar! Adliyeye sevk edildi 1

"Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Süper Lig hakemi Kol ile yardımcı hakem Erel, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

YASİN KOL'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınmıştı: Yasin Kol için karar! Adliyeye sevk edildi 2

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol'un emniyette verdiği ilk ifadeye de ulaşıldı. Kol, bahis oynadığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Kol'un ifadesinde, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakemlerin adli süreçte vereceği ifadeler ve savcılığın değerlendirmesi bekleniyor.

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