Şampiyon güreşçiden acı haber! Maçı izlerken beyninde pıhtı attı

Yıldırım Belediyespor’un genç güreşçisi Yusuf Taha Turp’tan acı haber geldi. İstanbul’da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı izlemek için ailesiyle birlikte kente giden Turp, burada geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

26 Eylül’de İstanbul’a gelen Yusuf Taha Turp, etkinlik sırasında fenalaştı. Genç sporcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Turp’un beynine pıhtı attığı belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç güreşçi, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İKİ STİLDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Taha Turp’un, güreşte önemli bir başarıya imza attığı öğrenildi.

Turp, bu yıl düzenlenen U13 Türkiye Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromen stilde Türkiye şampiyonu olmuştu.

BURSA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Genç sporcunun vefatı ailesi ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Yusuf Taha Turp’un cenazesinin ailesi tarafından teslim alınarak Bursa’ya getirileceği belirtildi.

Turp, Bursa’da yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.