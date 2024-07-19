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Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! İspanya'ya yanında götürdüğü herkesi kovdu çünkü...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.07.2024 22:31
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Yeni sezonda Real Madrid'de daha fazla forma şansı bulmayı hedefleyen genç yıldız Arda Güler Türkiye'den yanında götürdüğü 4 kişiyi kovduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! İspanya'ya yanında götürdüğü herkesi kovdu çünkü...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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A Milli Takımımızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yeni sezon öncesi tatilini sürdürürken genç oyuncu La Liga'nın son haftalarında bulduğu şansı yeni sezonda da sürdürmek istiyor.

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Bu sezon Real Madrid’de çok daha fazla forma giyme şansı bulmayı hedefleyen Arda Güler, aldığı radikal kararla yaşantısında büyük değişikliklere gitti.

"6 ÇALIŞANIN 4'ÜNÜ KOVDU"

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İspanyol gazetecinin haberine göre, Arda Güler’in Türkiye’den getirdiği 6 çalışanın 4’ünü işten çıkardı... İşten çıkarılan kişiler arasında Türk aşçı da var.

"TÜM YAŞAMINI DEĞİŞTİRİYOR"

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Genç yıldızın, yaşadığı kas sakatlıklarının tekrarlanmaması için başta beslenme düzeni olmak üzere tüm yaşantısında ciddi değişiklikler yapacağı da ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Arda Güler son dakika real madrid
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