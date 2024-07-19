Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! İspanya'ya yanında götürdüğü herkesi kovdu çünkü...

A Milli Takımımızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yeni sezon öncesi tatilini sürdürürken genç oyuncu La Liga'nın son haftalarında bulduğu şansı yeni sezonda da sürdürmek istiyor.

Bu sezon Real Madrid’de çok daha fazla forma giyme şansı bulmayı hedefleyen Arda Güler, aldığı radikal kararla yaşantısında büyük değişikliklere gitti.

"6 ÇALIŞANIN 4'ÜNÜ KOVDU"

İspanyol gazetecinin haberine göre, Arda Güler’in Türkiye’den getirdiği 6 çalışanın 4’ünü işten çıkardı... İşten çıkarılan kişiler arasında Türk aşçı da var.

"TÜM YAŞAMINI DEĞİŞTİRİYOR"

Genç yıldızın, yaşadığı kas sakatlıklarının tekrarlanmaması için başta beslenme düzeni olmak üzere tüm yaşantısında ciddi değişiklikler yapacağı da ifade edildi.