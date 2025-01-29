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Arda Güler'li Real Madrid Onuralp Çevikkan'ın peşinde! Dünya devine ikinci Türk için Trabzonspor'a 10 milyon Euro

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2025 07:38
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Dünya devi Real Madrid'e bir Türk daha mı transfer oluyor? Arda Güler'in Fenerbahçe'den transfer eden Real Madrid, genç yıldız için yine Türkiye'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Dünya devinin, Trabzonspor'da forma giyen Onuralp Çevikkan ile ilgilendiği iddia edildi. Real Madrid'in bu transfer için 10 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı belirtiliyor. Söz konusu iddialar sonrası gözler bir adan genç kaleci Çevikkan'a çevrildi. Peki Onuralp Çevikkan kimdir? Hangi takımlarda oynadı, kariyeri nasıl?

Arda Güler'li Real Madrid Onuralp Çevikkan'ın peşinde! Dünya devine ikinci Türk için Trabzonspor'a 10 milyon Euro

Onuralp Çevikkan ismi bir anda spor dünyasının gündemine oturdu. Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki genç kaleci için dünya devi Real Madrid’in radarına girdi. Daha önce Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Rela Madrid'in Arda'nın yanına bir Türk'ü daha transfer etmek istediği iddia edildi.

Söz konusu iddialar İspanya'nın medya devi AS Gazetesi'nden geldi. Szö konusu habere göre Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan ile ilgileniyor.

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ONURALP ÇEVİKKAN İÇİN REAL MADRİD'DEN 10 MİLYON EURO TEKLİF

Real Madrid’in 19 yaşındaki file bekçisi için bordo mavililere 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildiği yazıldı. 2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin Euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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ONURALP ÇEVİKKAN KİMDİR?

2 Ocak 2006'da İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbol yaşantısına 2016 yılında Altınordu'da başlamış olup, 2022 yılında yine aynı kulüpte kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza atmıştır.

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2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin Euro bonservis bedeli ile Trabonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Onuralp Çevikkan bu sezon U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta forma giydi.

Onuralp Çevikkan'ın Real Madrid'e Transfer Olmasını Destekliyor Musunuz?

Evet, kesinlikle destekliyorum.
Hayır, bu transfer olmamalı.
Evet, ama Trabzonspor'un alacağı bedel çok önemli.
Hayır, Onuralp Çevikkan daha fazla süre almalı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor real madrid Onuralp Çevikkan
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