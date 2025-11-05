Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Liverpool'un Real Madrid'i İngiltere'de 1-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler krizi yaşandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Liverpool taraftarının hedefi haline geldi.

TOP AYAĞINA HER GELDİĞİNDE YUHALANDI!

Arda Güler, maçın başlamasıyla birlikte Anfield'da top ayağına her geldiğinde yuhalandı. Protestolara kulak asmayan Arda Güler, Liverpool taraftarını daha da kızdırdı.

TEPKİNİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Arda Güler'in ıslıklanmasının sebebi, milli yıldızın Türkiye-Macaristan maçında Liverpool'un orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai ile yaşadığı tartışma olduğu öğrenildi. Szoboszlai ile o dönem büyük tartışma yaşayan Arda Güler, Liverpool taraftarının hedefi haline geldi.