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Arda Güler maç sonrası çılgına döndü! Belçikalı oyuncuyla burun buruna kavga

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız grupta puansız kalırken, karşılaşmanın son dakikalarında genç yıldızımız Arda Güler ile Belçikalı futbolcu Nathan Ngoy arasında saha içinde sert bir tartışma yaşandı.

Arda Güler maç sonrası çılgına döndü! Belçikalı oyuncuyla burun buruna kavga
Emre Şen

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika'ya konuk olan A Milli Takımımız, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10 ve 59. dakikalarda Kevin De Bruyne ile 76. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Bu sonuçla millilerimiz grupta puansız son sırada kalırken, karşılaşmanın son anlarında yaşanan olaylar geceye damga vurdu.

ARDA GÜLER VE NATHAN NGOY KAVGAYA TUTUŞTU

Arda Güler maç sonrası çılgına döndü! Belçikalı oyuncuyla burun buruna kavga 1

Mücadelenin uzatma dakikalarında Belçikalı futbolcu Nathan Ngoy ile milli oyuncumuz Arda Güler arasında hem fiziksel hem de sözlü bir gerilim çıktı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte tansiyonun artması üzerine Nathan Ngoy'un elini sert bir şekilde Arda Güler'in yüzüne doğru vurduğu anlar kameralara yansıdı. Yaşanan bu centilmenlik dışı hareket sonrasında genç yıldızımız oldukça sinirlenerek rakibinin üzerine yürüdü.

SAHADA ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Arda Güler maç sonrası çılgına döndü! Belçikalı oyuncuyla burun buruna kavga 2

Yüzüne aldığı darbe nedeniyle çılgına dönen Arda Güler'i saha içinde sakinleştirmek kolay olmazken, teknik direktör Vincenzo Montella hemen sahaya girerek oyuncusuyla görüştü. Yoğun çabalar sonucunda genç futbolcu soyunma odasına yönlendirildi. Öte yandan maçın son anlarında sarı kart gören Arda Güler, 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düştü. Yedek kulübesindeyken sarı kart gören Barış Alper Yılmaz da İtalya maçında forma giyemeyecek isimler arasında yer aldı.

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