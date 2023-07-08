Arda Güler Real Madrid formasını giydi, ilk tepkisi sosyal medyada gündem oldu!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, resmen Real Madrid'de... Sarı - lacivertlilerin ve İspanyol devinin yaptığı açıklamalara göre, 20 milyon Euro bonservis ve 18 yaşındaki oyuncunun performansına göre 10 milyon Euro bonuslar karşılığında transfer tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Arda Güler, imza töreni öncesi Real Madrid için Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Dün İspanya'ya uçan Arda Güler, kendisini altı yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı. Genç oyuncu 24 numarayı giyecek.

FORMAYI GİYDİ, TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan yeni takımıyla sözleşme imzalamasının ardından Real Madrid formasını sırtına geçiren genç yıldızın ilk tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

????Arda Güler'in Real Madrid formasını giydiği ilk anlar sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/B814KNcMmw — Mynet Spor (@mynetspor) July 8, 2023



