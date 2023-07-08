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Arda Güler Real Madrid formasını giydi, ilk tepkisi sosyal medyada gündem oldu!

08.07.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kendisini İspanyol devine bağlayan sözleşmeye imza attı. Genç yıldız imzasının ardından yeni takımının formasını sırtına geçirirken o anki tepkisi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, resmen Real Madrid'de... Sarı - lacivertlilerin ve İspanyol devinin yaptığı açıklamalara göre, 20 milyon Euro bonservis ve 18 yaşındaki oyuncunun performansına göre 10 milyon Euro bonuslar karşılığında transfer tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

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Arda Güler, imza töreni öncesi Real Madrid için Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

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Dün İspanya'ya uçan Arda Güler, kendisini altı yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı. Genç oyuncu 24 numarayı giyecek.

FORMAYI GİYDİ, TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

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Öte yandan yeni takımıyla sözleşme imzalamasının ardından Real Madrid formasını sırtına geçiren genç yıldızın ilk tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...


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