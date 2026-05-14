SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor

Konyaspor’dan Trabzonspor ve TFF’ye flaş çağrı! Anında rest çekti

Konyaspor’dan TFF ve Trabzonspor’a flaş çağrı geldi. Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası Finali'nin daha önce duyurulduğu gibi Antalya'da oynanmasını istedi.

Konyaspor’dan Trabzonspor ve TFF’ye flaş çağrı! Anında rest çekti
Burak Kavuncu

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı şehrin değiştirilmesi yönündeki iddialara net bir dille karşı çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce ilan edildiği gibi dev finalin Antalya’da oynanması gerektiğini belirterek, "Yer değişikliğini gerektirecek hiçbir neden yok" açıklamasını yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Konyaspor’dan Trabzonspor ve TFF’ye flaş çağrı! Anında rest çekti 1

"Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin Antalya’da oynanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haftalar öncesinden açıklanmış ve tüm planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır.

Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Tümosan Konyaspor olarak, daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya’da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz.

Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde ilişkiler yürüttük, bugün de aynı anlayış devam etmektedir. Aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimiz de kurumsallık ve karşılıklı saygı temelindedir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Antalya; tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir. Final yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir neden olmadığını düşünüyoruz.

Temennimiz; fair-play ruhunun ön planda olduğu, dostluğun ve futbolun kazandığı örnek bir final atmosferinin yaşanmasıdır."

TRABZONSPOR DEĞİŞİKLİK TALEBİNDE BULUNACAK!

Konyaspor’dan Trabzonspor ve TFF’ye flaş çağrı! Anında rest çekti 2

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı statla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavililer, Antalya’nın Konyaspor’a daha yakın olması nedeniyle TFF’ye stat değişikliği talebinde bulunacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isim için karşı karşıya!Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isim için karşı karşıya!
Beşiktaş'taki son maçına çıkıyor! Ayrılık artık kesinleştiBeşiktaş'taki son maçına çıkıyor! Ayrılık artık kesinleşti
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Trabzonspor tff türkiye kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.