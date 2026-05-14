Konyaspor’dan Trabzonspor ve TFF’ye flaş çağrı! Anında rest çekti

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı şehrin değiştirilmesi yönündeki iddialara net bir dille karşı çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce ilan edildiği gibi dev finalin Antalya’da oynanması gerektiğini belirterek, "Yer değişikliğini gerektirecek hiçbir neden yok" açıklamasını yaptı.
"Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin Antalya’da oynanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haftalar öncesinden açıklanmış ve tüm planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır.
Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Tümosan Konyaspor olarak, daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya’da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz.
Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde ilişkiler yürüttük, bugün de aynı anlayış devam etmektedir. Aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimiz de kurumsallık ve karşılıklı saygı temelindedir.
Antalya; tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir. Final yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir neden olmadığını düşünüyoruz.
Temennimiz; fair-play ruhunun ön planda olduğu, dostluğun ve futbolun kazandığı örnek bir final atmosferinin yaşanmasıdır."
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı statla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavililer, Antalya’nın Konyaspor’a daha yakın olması nedeniyle TFF’ye stat değişikliği talebinde bulunacak.
