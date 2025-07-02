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Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Xabi Alonso'nun takımın başına geçtiğinden beri hazırlık kampında bile daha çok süre alan Arda Güler, Juventus karşılaşmasında Jude Bellingham ile saha içinde tartışma yaşadı.

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u tek golle mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta Arda Güler ile Jude Bellingham tartışma yaşadı.

SAHA İÇİNDE ADETA ÇİLEDEN ÇIKTI

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham a bu sefer sessiz kalmadı 1

Real Madrid'in kaçırdığı pozisyon sonrası Jude Bellingham Arda Güler'e saha içinde bağırarak tepki gösterdi. Bellingham'ın dozajı ajan tepkisi sonrası Arda Güler sessiz kalmadı.

ELLERİNİ AÇARAK CEVAP VERDİ

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham a bu sefer sessiz kalmadı 2

Bellingham'ın kendisine saha içinde bağırmasına sessiz kalmayan Arda Güler, ellerini açarak Bellingham'a cevap verdi. İngiliz futbolcunun sesini yükselmesine bağırarak cevap veren Arda Güler saha içinde kısa bir tartışma yaşadı. Arda Güler'in bu anları sosyal medyada gündeme oturdu.

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