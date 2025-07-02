Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u tek golle mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta Arda Güler ile Jude Bellingham tartışma yaşadı.

SAHA İÇİNDE ADETA ÇİLEDEN ÇIKTI

Real Madrid'in kaçırdığı pozisyon sonrası Jude Bellingham Arda Güler'e saha içinde bağırarak tepki gösterdi. Bellingham'ın dozajı ajan tepkisi sonrası Arda Güler sessiz kalmadı.

ELLERİNİ AÇARAK CEVAP VERDİ

Bellingham'ın kendisine saha içinde bağırmasına sessiz kalmayan Arda Güler, ellerini açarak Bellingham'a cevap verdi. İngiliz futbolcunun sesini yükselmesine bağırarak cevap veren Arda Güler saha içinde kısa bir tartışma yaşadı. Arda Güler'in bu anları sosyal medyada gündeme oturdu.