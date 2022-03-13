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Son dakika: Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçti! 17 yaşında yaptığına bakın...

13.03.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, ilk golünü Alanyaspor'a karşı attı. Genç oyuncu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, bir de asist yaptı. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

Son dakika: Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçti! 17 yaşında yaptığına bakın...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, 78. dakikada Arda Güler'in golüyle 3-2 öne geçti. 17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü atmış oldu. Bu golün ardından takımının 5. golündeki asisti yapan Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

TARİHE GEÇTİ!

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17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

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  1. dakikada oyuna giren ve 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun. Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

MESSI DETAYI...

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Arda Güler'in büyüleyici performansının ardından sosyal medyadaki taraftarlar genç yıldızın tarzını Messi'ye benzetti. Birçok kişi, Arda Güler'in yürüşünü bile Messi'ye benzetti...

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler son dakika haberi
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