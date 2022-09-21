SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Arda Güler ve Cristiano Ronaldo ortaklığı! Jorge Jesus harekete geçti

Arda Güler ve Cristiano Ronaldo ortaklığı! Jorge Jesus harekete geçti

21.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için sarı-lacivertliler harekete geçti. Arda'nın gelişim için tüm çabalarını gösteren Fenerbahçe yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun özel antrenörünü Arda için getirtiyor.

Arda Güler ve Cristiano Ronaldo ortaklığı! Jorge Jesus harekete geçti
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Arda Güler için büyük bir girişim başlattı. İlerleyen dönemde genç oyuncunun satışından ciddi gelir elde etmeyi planlayan sarı-lacivertliler büyük bir hamleye kalkıştı.

"FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ DEĞİL"

jesuskpk

Jorge Jesus, Arda Güler için, "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil." açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe harekete geçti.

ARDA GÜLER İÇİN TEMAS KURULDU

Yeni-Proje-2022-09-14T092151.840-690x450

Jorge Jesus'un Arda Güler için Ronaldo'nun yıllar önce çalıştığı özel antrenörle temas kurduğu ifade edildi. Hocayı ikna eden Jorge Jesus, kısa süre içinde İstanbul'a getirterek Arda Güler ile çalışmalara başlatacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor!Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor!
Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''
Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Arda Güler fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Maaşı ortaya çıktı, Galatasaray karıştı!

Maaşı ortaya çıktı, Galatasaray karıştı!

Jorge Jesus için 'yeni sözleşme' kararı!

Jorge Jesus için 'yeni sözleşme' kararı!

Erman Toroğlu programı erken kapatmak zorunda kaldı! Yılmaz Vural ve kendisi...

Erman Toroğlu programı erken kapatmak zorunda kaldı! Yılmaz Vural ve kendisi...

Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor!

Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.