Arda Güler ve Cristiano Ronaldo ortaklığı! Jorge Jesus harekete geçti

Fenerbahçe, Arda Güler için büyük bir girişim başlattı. İlerleyen dönemde genç oyuncunun satışından ciddi gelir elde etmeyi planlayan sarı-lacivertliler büyük bir hamleye kalkıştı.

"FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ DEĞİL"

Jorge Jesus, Arda Güler için, "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil." açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe harekete geçti.

ARDA GÜLER İÇİN TEMAS KURULDU

Jorge Jesus'un Arda Güler için Ronaldo'nun yıllar önce çalıştığı özel antrenörle temas kurduğu ifade edildi. Hocayı ikna eden Jorge Jesus, kısa süre içinde İstanbul'a getirterek Arda Güler ile çalışmalara başlatacak.



