Arda Güler ve Xabi Alonso birbirine girdi: Soyunma odasında "İhanet" sesleri!

Real Madrid'de sular durulmuyor. Manchester City ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi maçında sürpriz bir şekilde yedek kulübesine hapsedilen milli gururumuz Arda Güler, Alaves maçında sahaya dönse de krizin önüne geçilemedi. Teknik direktör Xabi Alonso ile 20 yaşındaki yıldızımız arasında soyunma odasında büyük bir tartışma yaşandığı öne sürüldü.

"BELLINGHAM UĞRUNA HARCANDIM" DÜŞÜNCESİ

İddialara göre krizin fitili, Arda Güler'in kendisini "değersiz" hissetmesiyle ateşlendi. Takımın vazgeçilmezlerinden biri olmasına rağmen City maçında kesik yiyen Arda'nın, Jude Bellingham gibi yıldızların çıkarlarının kendi önüne konulduğunu düşündüğü belirtiliyor.

Milli yıldızın bu durumu bir "ihanet" olarak gördüğü ve bu düşüncenin soyunma odasındaki duruşuna, dolayısıyla da saha içi performansına olumsuz yansıdığı ifade edildi.

ALAVES MAÇINDA BARDAK TAŞTI: "HİÇ ÇABA GÖSTERMEDİ"

Alaves karşısında Dani Ceballos'un yerine oyuna giren ve kendini kanıtlama şansı bulan Arda Güler, beklenen etkiyi yaratamadı. Ancak Xabi Alonso'yu asıl kızdıran konu performans değil, disiplindi.

İspanyol basını, Alonso'nun Arda'yı tereddüt etmeden oyundan almasının sebebini şöyle açıkladı: "Oyuncu verilen talimatlara uymadı. Savunma ve pres yapma konusunda neredeyse hiç çaba göstermedi. Bu tavır kabul edilemez."

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK TARTIŞMA

İngiliz kaynaklı haberlere göre ise maç sonu Real Madrid soyunma odası karıştı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun, Arda Güler'i sahadaki disiplinsizliği ve savunma zafiyeti nedeniyle sert bir dille eleştirdiği, Arda'nın ise hocasına karşılık vererek kendini savunduğu belirtildi.

İkili arasındaki bu gerilimin tartışmaya dönüştüğü ve ilişkilerin "buz kestiği" vurgulanıyor. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de Arda'nın geleceğinin bu krizden nasıl etkileneceği merak konusu.