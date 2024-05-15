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Arda Güler yedekten girip gol attı! Real Madrid, Deportivo Alaves'i farklı yendi

15.05.2024 00:46
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Arda Güler'in yedekten girip gol attığı maçta Real Madrid, Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti. Arda böylece, bu sezon ligdeki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, son üç lig maçında ilk 11'de başlattığı milli futbolcu Arda Güler'i bu kez yedek bırakıp, ikinci yarı oyuna aldı.

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ARDA 81'DE ATTI

Arda, 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, 81. dakikada ceza sahasının ortasından güzel bir vuruşla takımının 5. golüne imza attı.

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Ancelotti'nin bu kez orta sahada denediği Arda, 70. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol pozisyonunu hazırlayan isimlerden biri oldu.

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Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren goller Jude Bellingham (Dk.10), Vinicius Junior (Dk. 27 ve Dk. 70), Federico Valverde (Dk. 45+1) ve Arda Güler'den (Dk. 81) geldi.

Diğer yandan, şampiyonluğunu 34. hafta sonunda ilan eden ve geçtiğimiz pazar günü aldığı kupayı Madrid kent merkezinde taraftarlarıyla kutlayan Real Madrid, karşılaşma öncesinde de Santiago Bernabeu Stadı'na kupayla çıktı.

Real Madrid, aldığı galibiyetle puanını 93'e çıkarırken, Alaves ise 42 puanla 11. sırada kaldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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