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Galatasaray'ın gol sevinci tartışma yarattı! "Kitaba göre 7 oyuncu da sarı kart görmeli ama"

Galatasaray'ın Amedspor karşısında bulduğu ilk golün ardından futbolcuların Ismail Jakobs ve Lucas Torreira'ya gönderme yaptığı sevinç, karşılaşmanın ardından tartışma konusu oldu. beIN SPORTS'ta yayınlanan beIN Trio programında pozisyonu değerlendiren Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel'den gündem olacak yorumlar geldi.

Galatasaray'ın gol sevinci tartışma yarattı! "Kitaba göre 7 oyuncu da sarı kart görmeli ama"
Burak Kavuncu

Galatasaraylı futbolcuların Amedspor karşısında yaşadığı gol sevincine hakem yorumcusu Bülent Yıldırım'dan dikkat çeken değerlendirme geldi. Yıldırım, kural kitabına göre hakemin kart göstermesi gerektiğini savundu.

BÜLENT YILDIRIM: "EN AZ BİR SARI KART GEREKİRDİ"

Galatasaray ın gol sevinci tartışma yarattı! "Kitaba göre 7 oyuncu da sarı kart görmeli ama" 1

Bülent Yıldırım, Galatasaraylı futbolcuların formalarıyla yüzlerini kapatarak gerçekleştirdiği gol sevincinin kurallara göre sarı kart gerektirdiğini belirtti.

Yıldırım değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kitaba göre formayla kafayı kapatmak sarı kart gerektiren bir ihlaldir. Kitap hakemliğine göre 7 tane sarı kart göstermeli. Hakemin bir yaptırım uygulamak zorunda. Kayıtsız kalmak da doğru değil. 7 tane sarı kart diye bir dünya yok. Burada bu koreografik, abartılı gol sevincinin hakem tarafından tespit edilip minimum 1 sarı kart gerekirdi. Yaptırımsız geçilmesi doğru değil."

"HEPSİNE SARI KART OLMAZ"

Galatasaray ın gol sevinci tartışma yarattı! "Kitaba göre 7 oyuncu da sarı kart görmeli ama" 2

Pozisyonu değerlendiren Seçim Demirel ise bütün futbolculara sarı kart gösterilmesinin doğru olmayacağını ifade etti.

Demirel, "Hepsine sarı kart çıkması doğru olmaz. Belki 1 ya da 2 oyuncuya sarı kart gösterilebilirdi. Bütün oyunculara sarı kart gösterilmesi doğru değil." sözleriyle görüşünü aktardı.

JAKOBS VE TORREIRA'YA GÖNDERME YAPMIŞLARDI

Galatasaray ın gol sevinci tartışma yarattı! "Kitaba göre 7 oyuncu da sarı kart görmeli ama" 3

Galatasaraylı futbolcular, Amedspor karşısında Rafael Leao'nun 7. dakikada attığı golün ardından formalarıyla yüzlerini kapatarak sevinmişti. Sarı-kırmızılı oyuncuların bu hareketi, Stuttgart galibiyetinin ardından bir mekanda eğlenirken görüntülenmemek için yüzlerini kapatan Ismail Jakobs ve Lucas Torreira'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

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