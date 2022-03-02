Arda için söylediği sözlere tepki yağıyor! ''3 hafta önce...''

Fenerbahçe'nin ana gündem maddesi Arda Güler... Henüz 17 yaşında olmasına rağmen çıktığı maçlarda müthiş bir performans ortaya koyan genç oyuncuya taraflı tarafsız herkesin sevgisi çok büyük. Kasımpaşa mücadelesinden sonra konuşan İsmail Kartal, "3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanıyordu. Şimdi bütün Türkiye, Arda'yı konuşuyor. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları oynatan benim" ifadelerini kullandı. Oysa Kartal'dan aylar önce Vitor Pereira, Arda Güler'i sahaya sürmüş, sözleriyle de genç yıldız adayını fazlasıyla onurlandırmıştı.

20 AĞUSTOS 2021 VITOR PEREIRA:

''Arda genç olduğu için değil, kaliteli ve karakterli olduğu için oynuyor.''

28 ŞUBAT 2022 İSMAİL KARTAL:

''Bu çocuk 17 yaşında. 3 hafta öncesine kadar Türkiye'de kimse Arda'yı tanımıyordu. Ben onu oynatma cesaretini gösterdim.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

İsmail Kartal'ın bu açıklamalarının ardından süre geçse de tepkiler dinmedi. Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli hocanın yaptığı bu açıklamaya sosyal medyadan tepki göstermeye devam ediyor...

