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Arda için söylediği sözlere tepki yağıyor! ''3 hafta önce...''

02.03.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Arda Güler için söylediği sözlere tepki yağıyor. İsmail Kartal'ın “Arda’yı korumak istiyorum” sözlerinin ardından önceki gün de “3 hafta önce kimse tanımıyordu” demesi tepkiyle karşılandı.

Arda için söylediği sözlere tepki yağıyor! ''3 hafta önce...''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin ana gündem maddesi Arda Güler... Henüz 17 yaşında olmasına rağmen çıktığı maçlarda müthiş bir performans ortaya koyan genç oyuncuya taraflı tarafsız herkesin sevgisi çok büyük. Kasımpaşa mücadelesinden sonra konuşan İsmail Kartal, "3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanıyordu. Şimdi bütün Türkiye, Arda'yı konuşuyor. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları oynatan benim" ifadelerini kullandı. Oysa Kartal'dan aylar önce Vitor Pereira, Arda Güler'i sahaya sürmüş, sözleriyle de genç yıldız adayını fazlasıyla onurlandırmıştı.

20 AĞUSTOS 2021 VITOR PEREIRA:

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''Arda genç olduğu için değil, kaliteli ve karakterli olduğu için oynuyor.''

28 ŞUBAT 2022 İSMAİL KARTAL:

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''Bu çocuk 17 yaşında. 3 hafta öncesine kadar Türkiye'de kimse Arda'yı tanımıyordu. Ben onu oynatma cesaretini gösterdim.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

İsmail Kartal'ın bu açıklamalarının ardından süre geçse de tepkiler dinmedi. Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli hocanın yaptığı bu açıklamaya sosyal medyadan tepki göstermeye devam ediyor...

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler
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