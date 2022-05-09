Arda Kardeşler için flaş iddia! ''Bilerek düdük çalmadı!''

Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen bir derbi maçı oynandı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu. Siyah-beyazlı ekibin 2 kez penaltı kazandığı maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Spor yazarları bu maçın ardından flaş yorumlarda bulundu.

ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş yukarıya yaklaşmak istedi ama olmadı. Bu maça bu kadar seyircinin gelmesi, bayram havası güzel bir şey... Çirkinlik var mıydı; evet vardı. Sahaya atılan maddeler mesela... Ama bu TFF kurumları dahil yaptığı işlere baktığımızda seneye bu işlerin daha fazla olacağı gözüküyor. Bakalım Ankara'daki gene l kurulda cin mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Veya bazı tilkiler görevlerine devam mı edecekler?

İki takım da taktik faule yeltendi; hakem bunu engelleyemedi. Bilerek düdük çalmadı. Diğerlerinde de düdük çalarak maçın temposunu yavaşlattı. Çünkü maçın ipini elinden kaçırmak istemedi. Bazı jokeyler vardır ya 'birinci gelmesin' diye atın gemini çekerler; onun gibi... 'Maç ne kadar yavaş oynanırsa hakem için o kadar avantajlıdır' prensibini bazı abilerine bakarak sahada başarıyla uyguladı. Ne şiş yandı ne kebap!

EMRE BOL

Bu kadar tempolu maçta elle tutulur pozisyon sayısı o kadar azdı ki! Sarı- lacivertliler öyle ya da böyle 6 önemli eksiğe rağmen deplasmanda 1 puanı almayı bildi. Benim anlayamadığım Beşiktaşlı oyuncuların ve tribünlerin bu kadar gergin olmalarıydı. Ortada kupa yok, hedef yok. Senin için alelade bir lig maçı... Futbolcular inanılmaz sinirli, tribünler eline geçeni sahaya atıyor. Hayret vallahi!

ALİ GÜLTİKEN

Batshuayi, Larin ve Emirhan'ın Beşiktaş adına, Rossi, Serdar Dursun, İrfan Can ve Mert Hakan'ın Fenerbahçe adına daha fazla oyuna etki etmesi beklenirdi ama olmadı. Buna iki takımın savunması ve bireysel markajlar müsaade etmedi. Savunmaların yanında özellikle Beşiktaş adına Batshuayi ve Larin'in kişisel güvensizlikleri de skoru burada tuttu. Ama diğer taraftan güzel olan nokta hedefinden uzaklaşmasına rağmen Beşiktaşlı oyuncuların tamamının maçı kazanma adına gösterdikleri oyun açlığıydı... Yani işin bu tarafı takdiri hak etti. İzleyenlerin de önemli ölçüde keyfi aldığı, heyecan duyduğu ama sonuç olarak da kimsenin tatmin olmadığı bir derbi oynandı.

GÜRCAN BİLGİÇ

Arda Kardeşler ve VAR ekibi iki net kırmızıyı atladı. Welinton'un Serdar Dursun'a tabanıyla basması, Ghezzal'ın İrfan Can'ı arkadan, üstten ve alttan vurarak düşürmesi sarı kart ile geçiştirildi. Başlarına bela almak istemediler belli ki...

SİNAN VARDAR

Siyah-Beyazlı oyuncular o kadar kora kor mücadele ettiler ki; son dakikalarda kasık sakatlıkları bu hırsın nedeniydi. Valerien Ismael çok önemli eksiklere rağmen takımı derbiye çok iyi hazırlamış. Ama 75. dakikada Ghezzal'i çıkarması tam bir soru işaretiydi, hatta saçmaydı. Beşiktaş'ın altyapıdan 4 oyuncuyla derbiye çıkmasını es geçmeyelim. Harika bir detay... Hakem Arda Kardeşler zaman zaman hatalar yapsa da başarılı bir yönetim gösterdi.

TURGAY DEMİR

Beşiktaş, savunmasında tedbir alıp ön tarafa gönderdiği uzun toplarla sonuç almak istiyor. Bu büyük takım oyunu değil. Derbilerde rakibiniz de üzerinize geleceği için bu taktik işe yarayabilir (dün olduğu gibi) ancak sizi kendi sahasında bekleyen Anadolu takımlarına karşı etkili olmanız mümkün değil. İsmael yeni sezonda kalacaksa işin bu tarafını düşünmek şart. Bana göre derbi mücadele anlamında standartların üzerindeydi. Özellikle ilk yarıda orta sahada tam anlamıyla savaş yaşandı. İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş'a tribünlerin gösterdiği tepki ve bu iki oyuncunun da fırsatçı davranışları zaman zaman gerilimi arttırdı. Bu sezon direkleri döven (24 kez) Kartal dün de iki kez direğe takıldı, takılmasa kazanabilirdi de.

REHA KAPSAL

İsmail Kartal'ın değişiklikleri geç gelince ritm yakalamakta zorlandılar. Valerien İsmael defansif olarak F.Bahçe omurgasını kapattığında İsmail Kartal'ın buna farklı sürümlerle cevap vermesi gerekiyordu.

İki takım da çok içgüdüsel bir oyun oynadı.

Seyirci atmosferinde bazı planlar anlık olarak değişkenlik arz edebilir.

Ama değişmeyecek tek fark olan oyun prensipleri ve ilkeleri bu işin en temel unsurudur.

Maalesef iki takım da bu açıdan çok eksikti.

Böyle bir derbide 18 yaşında Emirhan'ı oynatmak ve onun da başarılı olması Beşiktaş açısından önemliydi. Valerien İsmael de bu konuda tebriği hak ediyor.

GÜNTEKİN ONAY

Çok da derli toplu görünmeyen Beşiktaş, yürekli ve agresif bir oyunla Fenerbahçe’yi sindirdi. Sahanın her bölgesinde yoğun bir baskı uygulayan siyah beyazlılar, Fenerbahçe’nin pas yapmasına ve çıkmasına izin vermedi. Basit top kayıpları, sert oyun kaliteyi düşürürken yüksek mücadele gücü izleyenleri heyecanlandırdı. Orta alanın merkezinde Josef ile birlikte forma giyen genç Emirhan, top ayağında iken başarılıydı, sert orta saha mücadelesinde de kesinlikle sinmedi.

2’nci yarının başında Larin’in kaçırdığı net gol pozisyonu maçın kırılma anıydı. Emirhan’ın harika pasında Altay ile karşı karşıya kalan Kanadalı cılız bir vuruşla fırsatı değerlendiremedi.

