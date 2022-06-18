Arda Kural oyunculuğa dönüyor!

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, psikolojik olarak yaşadığı hastalıklar nedeniyle zor günler geçirdi. Uzun yıllar kendisini hem ailesinden hem de sosyal çevresinden soyutlayan Arda Kural, sağlığına kavuşmasının ardından ekranlarda görünmeye başladı.

Arda Kural, Yıldızlara Bak adlı filmle setlere geri döneceğini açıkladı. Film hakkında açıklamalarda da bulunan Kural, şunları söyledi:

"Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum. Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum... Bu film de bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor"



