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Arda Kural oyunculuğa dönüyor!

18.06.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak olan Arda Kural, oyunculuğa döndüğünün açıkladı. Ünlü oyuncu Arda Kural, yeni projesine ilişkin detayları da anlattı.

Arda Kural oyunculuğa dönüyor!

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, psikolojik olarak yaşadığı hastalıklar nedeniyle zor günler geçirdi. Uzun yıllar kendisini hem ailesinden hem de sosyal çevresinden soyutlayan Arda Kural, sağlığına kavuşmasının ardından ekranlarda görünmeye başladı.

Arda Kural, Yıldızlara Bak adlı filmle setlere geri döneceğini açıkladı. Film hakkında açıklamalarda da bulunan Kural, şunları söyledi:

"Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum. Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum... Bu film de bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor"


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