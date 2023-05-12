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Arda Kural saç ektirip 20 kilo verdi! İşte son hali

12.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle hafızalara kazınan Arda Kural zor günleri geride bıraktı. “Yerli Leonardo Di Caprio” olarak tanınan Arda Kural 20 kilo verip bir de saç ektirdikten sonra paylaşım yaptı.

Arda Kural saç ektirip 20 kilo verdi! İşte son hali

Bir dönemin efsane oyuncularından yerli Leonardo Di Caprio lakaplı Arda Kural, sağlık sorunları sebebiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, sosyal medya hesabında yeni bir gönderi yayınladı.

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Fazla kilolarından kurtulmaya başlayan saç ektiren yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaşınca yine gündem oldu.

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20 kilo veren Arda Kural'ı görenler "Harika görünüyorsunuz", "Arda kimseyi umursama iyisin" yorumlarında bulundu.

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Setlere geri dönen Arda Kural sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak hayranlarından destek alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Oyuncu

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