MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Hatice'den memur maaşı yorumu! "20 bin değil 50 bin de yapsanız..."

Şarkıcı Hatice'den memur maaşı yorumu! "20 bin değil 50 bin de yapsanız..."

12.05.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur maaşlarıyla ilgili açıklamasını görünce bakın ne dedi.

Şarkıcı Hatice'den memur maaşı yorumu! "20 bin değil 50 bin de yapsanız..."

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Hatice yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıklamasından sonra bir yorumda bulunan Hatice şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Ah şu maaşlar fazla değil 10 yıl önce olsaydı olmayanın da evi olurdu cumhurbaşkanım. 20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zor günler geride kaldı! Saç ektirip 20 kilo verdi! Zor günler geride kaldı! Saç ektirip 20 kilo verdi!
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!
Sosyal medyada gündem oldu! "Değiştirelim be"Sosyal medyada gündem oldu! "Değiştirelim be"
Anahtar Kelimeler:
Hatice

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt

Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.