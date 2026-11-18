Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kulüpler kadro planlamalarına hız verirken, sarı-lacivertli ekibin golcüsü Vedat Muriqi hakkında İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

VALENCIA'NIN HEDEFİNDE VEDAT MURIQI VAR

İspanyol kaynaklı El Gol Digital haberine göre; ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Valencia, Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'yi yakından takip ediyor. İspanyol ekibinin aradığı santrfor profiline uygun bulduğu 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, ancak transferin maliyet ve şartlar açısından oldukça zorlu geçeceği ifade edildi.

KİRALIK FORMÜLÜ ÜZERİNDE DURULUYOR

Umar Sadiq'in olası ayrılığı sonrasında hücum hattında boşluk yaşamak istemeyen Valencia'nın, bu transferi kiralık formülüyle bitirmek için tüm imkanları zorlayacağı belirtildi. Öte yandan, transferin gerçekleşebilmesi için deneyimli golcünün de kulübün planlamasında aktif rol alarak çaba sarf etmesi gerekeceği kaydedildi.

LİSTEDEKİ DİĞER ALTERNATİFLER

Valencia'nın gol bölgesindeki tek adayının Muriqi olmadığı, İspanyol kulübünün geniş listesinde Roma'dan Bologna'ya kiralanan Artem Dovbyk ile Tottenham forması giyen Richarlison gibi önemli isimlerin de yer aldığı ifade edildi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi'nin geleceğinin ara transfer döneminde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.