Trendyol Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen ve UEFA Konferans Ligi'nde iddiasını sürdüren Trabzonspor, ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Thomas Reis'in raporu doğrultusunda orta saha takviyesi için çalışmalarını yürüten bordo-mavililer hakkında İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

TRABZONSPOR'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN DEV HAMLE

Inter kulübünü yakından takip eden FcInterNews kaynaklı haberde; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile bizzat görüştüğü öne sürüldü. Bordo-mavililerin, 32 yaşındaki yıldız orta sahanın İtalyan ekibinde kazandığı 6.5 milyon euroluk yıllık ücreti karşılamayı teklif ettiği ve transferi ocak ayında bitirmek istediği belirtildi.

İKİ AYRI TAKVİM MASADA

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İtalyan basınında yer alan analizlerde, Milano ekibinin milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istediği, oyuncunun da İtalya'da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu durum transferde iki farklı senaryoyu beraberinde getiriyor. Ocak ayında bir transfer gerçekleşecekse Inter ile bonservis konusunda anlaşma sağlanması gerekiyor. Hakan'ın sezon sonunda sözleşmesini tamamlaması halinde ise bonservis maliyeti ortadan kalkacak; ancak bordo-mavililer maaş şartlarında ezeli rakipleriyle yarışmak zorunda kalacak.

Taraflardan ve kulüplerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer iddiaları futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.