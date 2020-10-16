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Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım arabası ile yakalandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Sezon başında Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüldü. 10 milyon TL'lik özel aracıyla kameralara yansıyan tecrübeli futbolcu, avukatıyla bir görüşme yaptığını belirtti.

Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım arabası ile yakalandı

Geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıyan milli futbolcu Arda Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü. Turan, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Milli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

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"HER ŞEY YOLUNDA"

Lüks araç sevgisi ile gündeme gelen Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü.Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arda Turan gazetecilere, "Avukatım ile birlikte ticari işlerim ile ilgili bir toplantı yaptık. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı. (Habertürk)

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