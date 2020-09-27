Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra derbide

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Arda Turan, uzun bir süre sonra tekrar Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.
33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere karşı sarı-kırmızılı forma ile en son 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda ter dökmüştü. Deneyimli futbolcu, bu müsabaka ile birlikte 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıktı.
Arda, sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilerin ağlarına tek golünü 19 Mayıs 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbide atmıştı.
Mücadeleye 11'de başlayan ve sahaya kaptan olarak çıkan Arda Turan, 70. dakikada yerini Etebo'ya bıraktı.
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