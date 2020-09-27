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Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra derbide

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 21:44 | Son Güncelleme

Bu yaz tekrar takıma katılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisine çıktı.

Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra derbide

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Arda Turan, uzun bir süre sonra tekrar Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere karşı sarı-kırmızılı forma ile en son 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda ter dökmüştü. Deneyimli futbolcu, bu müsabaka ile birlikte 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıktı.

Arda, sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilerin ağlarına tek golünü 19 Mayıs 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbide atmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan ve sahaya kaptan olarak çıkan Arda Turan, 70. dakikada yerini Etebo'ya bıraktı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Arda kondisyon olarak cok geride o bölgede baberl olabilirdi olsun sorun yok karşı takım zaten korkak yenilmemeye ve defans yapmaya gelmiş geçen haftanın hatayı bu gafta fenev zaten puhaa
umarım son maçı olur yandaş, şımarık, evli karı düşkünü
Npyo la bu manyak, oldu olacak,ağzına alsaydın bari..!!! Ahh Fatih hoca bu Arda içi geçmiş karpuz gibi tat vermiyor artık..bu Ardayi oynatcan diye Taylan geberdi tek başına orta sahada!!! Allah sizi bildiği gibi yapsın!!!Etobo Ömer Bayram ikinci yarı sahada olmalıydı!!!!
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