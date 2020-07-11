SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Arda Turan'a Almanya'dan talip var

Arda Turan'a Almanya'dan talip var

ALMANYA HABERLERİ  | 11.07.2020 20:12 | Son Güncelleme

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Hannover'in teknik direktörü olarak görev yapan Kenan Koçak, maddi koşullar oluşursa Arda Turan'ı kadrosunda görmek isteyeceğini söyledi.

Arda Turan'a Almanya'dan talip var

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve ocak ayında sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın transferine onay vereceğini ifade eden Koçak, "Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz" dedi.

"ASIL KONU EĞİTMENE VERDİĞİMİZ DEĞER"

Türkiye'de gelecek sezondan itibaren yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacağının hatırlatılması üzerine yorum yapan 39 yaşındaki teknik direktör, "Asıl konu eğitmene verdiğimiz eğitim ve değer. Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTİYOR MU?

'Türkiye'den teklif aldınız mı ya da ileride burada çalışmayı düşünür müsünüz' sorusuna yanıt veren Koçak, "Tabii ki gelen teklifler oluyor. Takımların ismini açıklamam etik olmaz. Ben bunu hiçbir zaman basının önünde kullanmadım. Hoca arkadaşlarıma da bu saygısızlığı yapmak istemiyorum.

Ben tabii ki kendi devletimi seven biriyim. Gönül ister ki futbol çatışı altında kendi insanıma yardımcı olayım" şeklinde konuştu. (TRT Spor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Werder Bremen ligde kaldıWerder Bremen ligde kaldı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Gökhan Gönül ikna oldu... İşte yeni takımı!

Gökhan Gönül ikna oldu... İşte yeni takımı!

Galatasaray ilk bombayı patlattı

Galatasaray ilk bombayı patlattı

Fenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdi

Fenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdi

''O mikrop Galatasaray'ı durdurdu''

''O mikrop Galatasaray'ı durdurdu''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Leroy Sane transferini yanlışlıkla açıkladılar!

Leroy Sane transferini yanlışlıkla açıkladılar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cimbom'dan transfer bombası

Cimbom'dan transfer bombası

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan'a Almanya'dan talip var

Arda Turan'a Almanya'dan talip var

Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti

Yıldız golcü 41 yaşında futbola veda etti!

Werder Bremen ligde kaldı

Werder Bremen ligde kaldı

ÖZET | Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı

Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti

Türk oyuncuların Bundesliga'daki şanssızlığı

Halil Altıntop, Bayern Münih'in gençlerini çalıştıracak

Halil Altıntop, Bayern Münih'te görev alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.