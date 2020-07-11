Arda Turan'a Almanya'dan talip var

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve ocak ayında sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın transferine onay vereceğini ifade eden Koçak, "Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz" dedi.

"ASIL KONU EĞİTMENE VERDİĞİMİZ DEĞER"

Türkiye'de gelecek sezondan itibaren yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacağının hatırlatılması üzerine yorum yapan 39 yaşındaki teknik direktör, "Asıl konu eğitmene verdiğimiz eğitim ve değer. Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTİYOR MU?

'Türkiye'den teklif aldınız mı ya da ileride burada çalışmayı düşünür müsünüz' sorusuna yanıt veren Koçak, "Tabii ki gelen teklifler oluyor. Takımların ismini açıklamam etik olmaz. Ben bunu hiçbir zaman basının önünde kullanmadım. Hoca arkadaşlarıma da bu saygısızlığı yapmak istemiyorum.

Ben tabii ki kendi devletimi seven biriyim. Gönül ister ki futbol çatışı altında kendi insanıma yardımcı olayım" şeklinde konuştu. (TRT Spor)

