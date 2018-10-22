Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Kulübün teknik sekreterlik görevini yürüten Eric Abidal, kulüp üyeleriyle olan buluşmada kurula bir konuşma gerçekleştirdi.

Olay gelişme

1 / 6 Kulüp bünyesindeki bazı futbolcular, takımın yollarını ayırdığı eski oyuncularla ilgili açıklamalar yapan Abidal konuşmasında Andres Iniesta,Yerry Mina, Lucas Digne, Andre Gomes, Paco Alcacer ve Arda Turan gibi isimlerden bahsetti.

2 / 6 İspanyol haber ajansı Europa Press’in aktardığına göre Iniesta ile ilgili kısımda kuruldan coşkulu alkış sesleri yükselirken, Arda Turan’ın isminin geçmesiyle bu kez ıslık seslerinin duyulduğu bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

3 / 6 "Sportif performansı iyi olmayan ve geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında karıştığı olay yüzünden kulübü Başakşehir tarafından cezalandırılan Arda Turan ıslıklandı”.

4 / 6 Eric Abidal’in Arda Turan ile ilgili yaptığı konuşmada, kurula şu sözlerle hitap ettiği aktarıldı:

5 / 6 “Atletico Madrid’den Barcelona’ya geldi. Yetenekli bir futbolcu ancak buranın oyun stiline, Barça’ya uymadı."