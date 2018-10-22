Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Kulübün teknik sekreterlik görevini yürüten Eric Abidal, kulüp üyeleriyle olan buluşmada kurula bir konuşma gerçekleştirdi.
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