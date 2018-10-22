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Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.10.2018 08:42 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü'nün 2018 Olağan Genel Kurulu, Katalan ekibinin basket takımının maçlarını oynadığı Palau Blaugrana Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kulübün teknik sekreterlik görevini yürüten Eric Abidal, kulüp üyeleriyle olan buluşmada kurula bir konuşma gerçekleştirdi.

Olay gelişme

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Kulüp bünyesindeki bazı futbolcular, takımın yollarını ayırdığı eski oyuncularla ilgili açıklamalar yapan Abidal konuşmasında Andres Iniesta,Yerry Mina, Lucas Digne, Andre Gomes, Paco Alcacer ve Arda Turan gibi isimlerden bahsetti.

Kulüp bünyesindeki bazı futbolcular, takımın yollarını ayırdığı eski oyuncularla ilgili açıklamalar yapan Abidal konuşmasında Andres Iniesta,Yerry Mina, Lucas Digne, Andre Gomes, Paco Alcacer ve Arda Turan gibi isimlerden bahsetti.
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İspanyol haber ajansı Europa Press’in aktardığına göre Iniesta ile ilgili kısımda kuruldan coşkulu alkış sesleri yükselirken, Arda Turan’ın isminin geçmesiyle bu kez ıslık seslerinin duyulduğu bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

İspanyol haber ajansı Europa Press’in aktardığına göre Iniesta ile ilgili kısımda kuruldan coşkulu alkış sesleri yükselirken, Arda Turan’ın isminin geçmesiyle bu kez ıslık seslerinin duyulduğu bildirilerek şu ifadelere yer verildi:
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"Sportif performansı iyi olmayan ve geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında karıştığı olay yüzünden kulübü Başakşehir tarafından cezalandırılan Arda Turan ıslıklandı”.

"Sportif performansı iyi olmayan ve geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında karıştığı olay yüzünden kulübü Başakşehir tarafından cezalandırılan Arda Turan ıslıklandı”.
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Eric Abidal’in Arda Turan ile ilgili yaptığı konuşmada, kurula şu sözlerle hitap ettiği aktarıldı:

Eric Abidal’in Arda Turan ile ilgili yaptığı konuşmada, kurula şu sözlerle hitap ettiği aktarıldı:
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“Atletico Madrid’den Barcelona’ya geldi. Yetenekli bir futbolcu ancak buranın oyun stiline, Barça’ya uymadı."

“Atletico Madrid’den Barcelona’ya geldi. Yetenekli bir futbolcu ancak buranın oyun stiline, Barça’ya uymadı."
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"Kendisi ve kulüp, kiralık olarak Türkiye’ye gitmesine karar verdi.”

"Kendisi ve kulüp, kiralık olarak Türkiye’ye gitmesine karar verdi.”
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Anahtar Kelimeler:
arda turan Spor Toto Süper Lig başakşehir abidal barcelona

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