Arda Turan'a bir yıllık hapis ve 633 bin euroluk para cezası!

2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid, 2015-2018 döneminde ise Barcelona formalarını giyen Arda Turan'ın vergi kaçırma suçuyla ilgili cezası belli oldu. 2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırma suçuyla ile ilgili İspanya'da davaya katılan Arda Turan için karar verildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre; 37 yaşındaki eski futbolcu, Barselona'daki 13 numaralı ceza mahkemesinde gerçekleri kabul etti ve taraflar anlaşmaya vardı, ardından sulh yargıcı onu Kamu Hazinesine karşı işlenen iki vergi suçundan her biri için 'kendi adına' altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, Arda Turan suçunu kabul ettiği için 2015 mali yılı için 303 bin euro, diğeri 2016 mali yılı için 330 bin euro olmak üzere toplamda 633 bin euro ödeme cezası verildi.

SADECE 633 BİN EURO PARA CEZASI ÖDEYECEK!

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 Bin euro para cezası ödeyecek.

Kamu bakanlığı, futbolcunun yaklaşık 975 bin euroluk kişisel gelir vergisini ödemediğini belirtiyor.





