SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Arda Turan'a bir yıllık hapis ve 633 bin euroluk para cezası!

Arda Turan'a bir yıllık hapis ve 633 bin euroluk para cezası!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.03.2024 19:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan'a, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya'da vergi kaçırma suçuyla dava açıldı. Turan, bir yıl hapis ve 633.000 euro para cezası aldı. Suçunu kabul eden Arda Turan, hapis cezasının iki yıldan az olması sebebiyle sadece para cezası ödeyecek.

2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid, 2015-2018 döneminde ise Barcelona formalarını giyen Arda Turan'ın vergi kaçırma suçuyla ilgili cezası belli oldu. 2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırma suçuyla ile ilgili İspanya'da davaya katılan Arda Turan için karar verildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre; 37 yaşındaki eski futbolcu, Barselona'daki 13 numaralı ceza mahkemesinde gerçekleri kabul etti ve taraflar anlaşmaya vardı, ardından sulh yargıcı onu Kamu Hazinesine karşı işlenen iki vergi suçundan her biri için 'kendi adına' altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, Arda Turan suçunu kabul ettiği için 2015 mali yılı için 303 bin euro, diğeri 2016 mali yılı için 330 bin euro olmak üzere toplamda 633 bin euro ödeme cezası verildi.

SADECE 633 BİN EURO PARA CEZASI ÖDEYECEK!

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 Bin euro para cezası ödeyecek.

Kamu bakanlığı, futbolcunun yaklaşık 975 bin euroluk kişisel gelir vergisini ödemediğini belirtiyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbideki olaylara karışmışlardı! Derbideki olaylara karışmışlardı!
Fenerbahçe'den Adalet Bakanı'na cevap! "Üzüntü ile takip ettik"Fenerbahçe'den Adalet Bakanı'na cevap! "Üzüntü ile takip ettik"
Maskeli taraftar bulundu! Meğer maçtan önce sinyali vermiş...Maskeli taraftar bulundu! Meğer maçtan önce sinyali vermiş...
Anahtar Kelimeler:
Ceza Arda Turan hapis Bakan yaşında formaları
En Çok Okunan Haberler
Altın ve dolara talep artışının ardından çok konuşulacak BDDK iddiası!

Altın ve dolara talep artışının ardından çok konuşulacak BDDK iddiası!

Kan donduran görüntü! Öldürüp cesedinin başında sigara içti

Kan donduran görüntü! Öldürüp cesedinin başında sigara içti

Fenerbahçe'den Adalet Bakanı'na cevap! "Üzüntü ile takip ettik"

Fenerbahçe'den Adalet Bakanı'na cevap! "Üzüntü ile takip ettik"

Eski başkandan olay yaratan sözler! "Fenerbahçe küme düşmeliydi"

Eski başkandan olay yaratan sözler! "Fenerbahçe küme düşmeliydi"

Maskeli taraftar bulundu! Meğer maçtan önce sinyali vermiş...

Maskeli taraftar bulundu! Meğer maçtan önce sinyali vermiş...

F.Bahçe'den tarihi KAP! Ligden çekilme...

F.Bahçe'den tarihi KAP! Ligden çekilme...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.