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Arda Turan'a çifte şok! Dev ceza kapıda...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.05.2018 08:57 | Son Güncelleme

1-1 sona eren Başakşehir - Sivasspor maçının son dakikasında hakeme yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Arda Turan, çok ağır bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Arda Turan'a çifte şok! Dev ceza kapıda...

Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında çok kritik 2 puanı bıraktığı mücadelenin son dakikasında kırmızı kart gören Arda Turan, ağır bir ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Son dakikada yardımcı hakem Sezertam'a fiziki müdahalede bulunan ve sonrasında da tepkisini yumruk yaparak gösteren Arda Turan, geçmişte Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a yaptığı harekete benzer şekilde 8 maç ceza alabilir. Kurul Arda Turan'ı, Engin Baytar'da olduğu gibi saldırıdan sevk ederek cezalandırabilir. Engin, Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'a yaptığı hareket sonrasında "saldırı"dan 8 maç ceza almıştı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesindeki "Saldırı" başlığında, "Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası verilir" ifadeleri yer alıyor.

Minimum ceza 10 maç olarak görülmesine rağmen, Engin Baytar emsalinden yola çıkarak Arda Turan'a 8 maç ceza çıkması muhtemel gözüküyor.

SÖZLERİNDE HAKARET VARSA +3-5 MAÇ!

Öte yandan bu cezanın yanında Arda Turan'ın kırmızı kart sonrası hakeme yönelik sözleri, raporda sportmenliğe aykırı, tehdit veya hakaret içeriyorsa, 3-5 maç arasında ceza alacak. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Başakehir Spor Toto Süper Lig Sivasspor

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
beter olsun şımarık adam bozuntusu
YAZIKLAR OLSUN SANA EN AĞIR CEZAYI ALMAN GEREKİYOR UTANMAZ HERİF.
bence artık futbolu bıraksın hiç yakışmıyo futbol bu adama
kimse istemiyor bu ardayi 3 ligte bile oynatmazlar emin olun buna
arda git gökdeniz'in boşluğunu doldur. rubin kazan tam senlik takım. bir ömür boyu oynarsın ADAMlar gibi.
hakem haketmiş gözünün önündeki harekete aleyhte karar veriyor. satılmış hakemler.
hiçbişey olmaz bu erdoğan yalakasina görürsünüz
Beter olsun koca kafa en az 12 verin adi herife.
az ceza alması için fb ye transfer olsun
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