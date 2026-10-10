TFF, Arda Turan'ı her an açıklayabilir! Montella sonrası sürpriz hamle

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren A Milli Takım'da İtalyan teknik adam Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi. Yaşanan saha içi başarısızlıklarının ardından yönetim kanadı yerli bir teknik direktörle yola devam etme kararı alırken, gündeme gelen ilk isim Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te görev yapan Arda Turan oldu. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin genç teknik adam için ilk girişimde bulunduğu bildirildi.

AÇIKLANMASI AN MESELESİ!

TFF'nin Arda Turan ile ilgilendiğini iletmesinin ardından Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ten hızlı bir geri dönüş geldi. Kulüp yönetiminin başarılı teknik adamı bırakmaya sıcak bakmadığı ve anlaşmayı onaylamadığı öğrenildi. Buna karşın TFF'nin Arda Turan ısrarını sürdürdüğü ve Ukrayna kulübüyle temasların önümüzdeki günlerde devam edeceği aktarılırken dış basındaki haberlere göre Arda Turan'ın resmen açıklanması an meselesi...

FRANSIZ BASINI RESMEN DUYURDU!

Foot Mercato’nun haberine göre Arda Turan, A Millî Takım’ın başına geçecek. Shakhtar Donetsk’te teknik direktörlük kariyerini sürdüren Turan’ın, Türkiye’nin yeni teknik direktörü olacağı öne sürüldü. Konuyla ilgili resmî bir açıklama ise henüz yapılmadı.

BUGÜN GÖRÜŞME YAPILACAK

Gazeteci Doğan Gündoğdu'nun haberine göre; A Millî Takım teknik direktörlüğü için Arda Turan ile bugün görüşme yapılacak.

Shakhtar Donetsk’i çalıştıran genç teknik adamın, millî takımın başına geçmesi ihtimali gündemde. Görüşmenin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği netlik kazanacak.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE YÜKSELEN GRAFİK

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan 39 yaşındaki Arda Turan, eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e taşıdıktan sonra Temmuz 2025'te Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti. Ukrayna ekibini ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştırarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan genç çalıştırıcı, bu sezon ligde 8 maçta 7 galibiyet alarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında da PSV ile berabere kalmıştı.