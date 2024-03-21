Arda Turan'a müjdeli haber geldi! Şampiyonluk yolunda sevindiren hamle...

FIFA tarafından transfer yasağı alan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezanın kalktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov’un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü’ne transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitine ilişkin borç bugün itibarıyla ödenmiş olup, konulan transfer yasağı kaldırılmıştır" denildi.

ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORLAR

Şampiyonluk yolunda açık ara lider konumda bulunan Eyüpspor, en yakın takipçisiyle 8 puan fark yapmış durumda. Arda Turan'ın öğrencilerinin Trendyol Süper Lig'e çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.





