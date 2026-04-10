Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor! Koşar adımlarla kupaya!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti. Arda Turan'ın büyük sevinç yaşadığı maçta tur kapısı aralandı.

YARI FİNALE BİR ADIM!

Shakhtar Donetsk ile hem ligde hem Avrupa'da harikalar yaratan Arda Turan için yarı final adına son bir ayak kaldı. Ukrayna temsilcisinin savaş problemi olmasına rağmen adeta tarih yazan Arda Turan'ın bu performansı Avrupa basınında da övgüyle bahsedildi.

LİGDE'DE LİDERLER

Maç eksiğine rağmen Ukrayna Ligi'nde de zirvede yer alan Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk adeta bu sezon küllerinden yeniden doğdu.