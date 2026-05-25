Bruno Fernandes Premier Lig'de kırılması imkansız rekoru paramparça etti!

İngiltere Premier Lig, futbol tarihinin en özel bireysel performanslarından birine sahne oldu. Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli oyun kurucusu Bruno Fernandes, Brighton mücadelesinde Patrick Dorgu'nun attığı golde pası veren isim olarak bu sezonki 21. asistine ulaştı.

TARİH YAZILDI! BRUNO FERNANDES PREMIER LİG VE AVRUPA REKORUNU KIRARAK MESSI VE MÜLLER'İN YANINA YERLEŞTİ!

Premier Lig'de Brighton karşısında Patrick Dorgu'nun attığı golün asistini yapan Bruno Fernandes, bu sezon ligdeki asist sayısını 21'e çıkararak lig tarihinin bir sezonda en çok asist yapan futbolcusu oldu.

Bu asistle birlikte Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu unvanını tek başına ele geçiren Fernandes, kırılması imkansız gözüken bir rekorun yeni sahibi olarak tarihe geçti.

LİONEL MESSİ VE THOMAS MÜLLER’İN REKORUNA ORTAK OLDU!

Bruno Fernandes, sadece İngiltere'de tarih yazmakla kalmadı; Avrupa’nın 5 büyük liginde bir sezonda en fazla asist yapan oyuncular rekorunu da egale etti. Portekizli yıldız, ulaştığı 21 asistle dünya futbolunun zirvesindeki iki ikonik isimle aynı basamağa yerleşti:

21 Asist: Bruno Fernandes (Manchester United | 2025/26)

21 Asist: Lionel Messi (Barcelona | 2019/20)

21 Asist: Thomas Müller (Bayern Münih | 2019/20)

BU SEZON TAM BİR MAKİNEYE DÖNÜŞTÜ!

Kariyerinin en olgun dönemini geçiren 31 yaşındaki tecrübeli orkestra şefi Bruno Fernandes, sadece Premier Lig'de tarih yazmakla kalmayıp bu sezon sahaya çıktığı tüm kulvarlarda takımını sırtlayan isim oldu. Portekizli yıldızın bu sezon sergilediği toplam istatistikler, futbol otoritelerinin ve taraftarların adeta gözünü kamaştırdı.

Sezon boyunca takımı adına tam 44 resmi müsabakada görev alan deneyimli oyun kurucu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da tam 24 gol pası verdi. Tüm kulvarlarda toplamda 35 gole doğrudan katkı sağlayarak inanılmaz bir hücum istatistiğine ulaşan Fernandes, elde ettiği bu rakamlarla elit isimlerin arasındaki yerini sağlamlaştırırken, futbol dünyasının da zirvesine oturdu.

BRUNO FERNANDES: "REKORUN BU KADAR YAKININA GELENE KADAR BUNU HAYAL ETMEMİŞTİM"

Tarihi başarının ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Bruno Fernandes, kırdığı rekor nedeniyle gururlu olduğunu belirtirken, mütevazı tavrıyla takım arkadaşlarına teşekkür etti. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rekoru kırmak harika bir şey. Bunun için gerçekten mutluyum ve gurur duyuyorum. Açıkçası, rekorun bu kadar yakınına gelene kadar bunu hayal etmemiştim. Oyun stilim her zaman aynı kaldı. Pozisyon üretme becerim değişmedi veya gelişmedi. En büyük fark, takım arkadaşlarımın eskisinden daha fazla gol atması ve bunun için onlara teşekkür etmem gerekiyor."

Kariyerinin en olgun ve parlak dönemini geçiren Portekizli süper solak, adını sadece Premier Lig tarihine değil, dünya futbol tarihinin altın sayfalarına "Asist Kralı" olarak yazdırmayı başardı.

ASLAN'IN RÜYA TRANSFERİ AMORİM ENGELİNE TAKILDI

Öte yandan Portekizli süper yıldızın kariyerindeki bu tarihi zirveyle ilgili Türkiye'yi sarsacak çok çarpıcı bir transfer gerçeği de gün yüzüne çıktı. Ünlü yorumcu İbrahim Seten'in paylaştığı kulis bilgisine göre Bruno Fernandes'in, ara transfer döneminde Galatasaray ile ciddi şekilde görüştüğü ve sarı-kırmızılı ekibe gelebileceğini bizzat ilettiği öğrenildi.

Türkiye'ye transferi an meselesi olan ve taraftarları heyecanlandıran bu süreç, Manchester United'daki teknik direktör değişimiyle tamamen yön değiştirdi. Takımın başına geçen Ruben Amorim sonrasında adeta yeniden doğan tecrübeli oyun kurucu, teknik direktörünün vazgeçilmezi haline gelince Aslan'ın rüya transferi de direkten dönmüş oldu. Galatasaray ile yolları kesişmek üzereyken takımında kalan Fernandes, sürecin devamında sezonu 21 asistle tamamlayarak dünya futbol tarihine geçti.