İtalya'da tarihi fiyasko! Eski Galatasaraylı Morata gol atamadan takımdan kovuluyor

Futbol dünyası, son yılların en büyük ve en dramatik bireysel çöküşlerinden birine tanıklık ediyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk sevinci tadan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan dünyaca ünlü İspanyol santrfor Alvaro Morata, kiralık olarak transfer olduğu İtalya Serie A ekibi Como’da kariyerinin en karanlık dönemini geçirdi.

SERİE A TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ! GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI ALVARO MORATA İTALYA'DA KABUSU YAŞADI...

İtalya Serie A'da sezonun sona ermesiyle birlikte Alvaro Morata'nın Como forması altındaki bilançosu da netleşti. Takımının hücum yükünü sırtlaması beklenen İspanyol yıldız, sahada kaldığı süre boyunca beklentilerin çok altında bir görüntü sergiledi.

Büyük umutlarla gittiği Çizme'de adeta gol atmayı unutan tecrübeli golcü, İtalya futbol tarihine geçecek negatif bir rekorun da yeni sahibi oldu.

SEZONU GOL ATAMADAN KAPATTI: İŞTE O KABUS İSTATİSTİKLER

İşte dünyaca ünlü forvetin Como'daki Serie A karnesi:

Maç Sayısı: 26

Gol Sayısı: 0

Asist Sayısı: 2

SERİE A TARİHİNİN EN KÖTÜ FORVET PERFORMANSI!

Alvaro Morata, İtalya'da sadece gol yollarında sessiz kalmadı, aynı zamanda gelişmiş istatistiklerde de kelimenin tam anlamıyla dibe vurdu. İspanyol santrfor, sezon boyunca net gol pozisyonlarına girmesine rağmen bunları cömertçe harcayarak -4.92 xG (Gol beklentisi) farkına ulaştı.

Elde edilen bu veri, Serie A tarihinde sezonu golsüz kapatan tüm forvet oyuncuları arasında şimdiye kadar kaydedilmiş en kötü performans olarak tarihe geçti. Morata, kaçırdığı gollerle İtalyan basınında ve istatistik sitelerinde eleştiri oklarının hedefi oldu.

İTALYA YOLCULUĞU BİTİYOR: COMO BİLETİNİ KESTİ

İtalyan basınından Calciomercato'nun paylaştığı sıcak kulis bilgisine göre, Como yönetimi ve teknik heyeti yaşanan bu tarihi başarısızlığın ardından kararını verdi. İtalyan ekibi, yaz transfer döneminde Alvaro Morata ile kesin olarak yollarını ayıracak ve oyuncuyu takımda tutmayacak.

Kiralık sözleşmesinin bitimiyle birlikte İtalya macerası resmen sona erecek olan 33 yaşındaki santrforun, kariyerinin bu en kötü döneminin ardından yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ve bu büyük krizi atlatıp atlatamayacağı şimdiden merak konusu oldu.