Arda Turan, Barcelona maçında sahaya atlıyordu: "Çok sinirlendi, zor tuttum!"

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda Barcelona eşleşmiş ve iki maç sonunda toplam skorda 2-1 mağlup olarak veda etmişti. Rövanş mücadelesinin son dakikalarında saha içerisinde bir gerginlik yaşanmış, Barcelona'nın sol bek oyuncusu Jordi Alba, topu Galatasaraylı taraftarlara doğru vurmuştu. Alba'nın bu hareketi sonrasında Arda Turan'ın çok sinirlendiğini söyleyen Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan, yaşanan o anları anlattı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, maç kadrosunda yer almamıştı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden tecrübeli futbolcu, maç boyunca adeta hop oturdu hop kalktı.

Büyük bir heyecanla müsabakayı takip eden Arda Turan, Jordi Alba'nın maçın son dakikalarında yaşanan gerginlik sonrasında elindeki topu tribünlere vurmasının ardından çılgına döndü.

"ARDA SAHA İÇİNE GİRİYORDU, ZOR TUTTUM"

Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan, Turan'ın o an yaşadığı siniri şöyle anlattı:

"Jordi Alba, topu tribünlere vurduğunda Arda Turan çok sinirlendi. Sahaya girip, tepki göstermek istedi. O an Arda'yı tutmak benim için çok zordu."

2015 yılında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Galatasaray'a geri dönmüştü.

