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Arda Turan, Barcelona maçında sahaya atlıyordu: "Çok sinirlendi, zor tuttum!"

22.03.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya elenen Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, rövanş maçında adeta çılgına döndü. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın son anlarında Barcelona'nın sol bek oyuncusu Jordi Alba'nın topu tribünlere vurmasının ardından sahaya girmek istedi. İşte haberin detayları...

Arda Turan, Barcelona maçında sahaya atlıyordu: "Çok sinirlendi, zor tuttum!"
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda Barcelona eşleşmiş ve iki maç sonunda toplam skorda 2-1 mağlup olarak veda etmişti. Rövanş mücadelesinin son dakikalarında saha içerisinde bir gerginlik yaşanmış, Barcelona'nın sol bek oyuncusu Jordi Alba, topu Galatasaraylı taraftarlara doğru vurmuştu. Alba'nın bu hareketi sonrasında Arda Turan'ın çok sinirlendiğini söyleyen Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan, yaşanan o anları anlattı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, maç kadrosunda yer almamıştı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden tecrübeli futbolcu, maç boyunca adeta hop oturdu hop kalktı.

Büyük bir heyecanla müsabakayı takip eden Arda Turan, Jordi Alba'nın maçın son dakikalarında yaşanan gerginlik sonrasında elindeki topu tribünlere vurmasının ardından çılgına döndü.

"ARDA SAHA İÇİNE GİRİYORDU, ZOR TUTTUM"

Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan, Turan'ın o an yaşadığı siniri şöyle anlattı:

"Jordi Alba, topu tribünlere vurduğunda Arda Turan çok sinirlendi. Sahaya girip, tepki göstermek istedi. O an Arda'yı tutmak benim için çok zordu."

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2015 yılında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Galatasaray'a geri dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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