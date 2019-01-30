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Arda Turan-Berkay davası başladı! İlk talebe ret

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavganın ardından ilk duruşma bugün görülmeye başlandı. Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti.

Arda Turan-Berkay davası başladı! İlk talebe ret

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlandı.

Bugün doğum günü olan Arda Turan 12,5 yıl’a kadar hapis istemiyle hakim karşısında ifade verecek.

Arda Turan duruşma için erken saatlerde adliyeye geldi.

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Berkay-Özlem Ada Şahin çifti de adliyede...

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Duruşma saat 10.00 sıralarında başladı.

Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

ARALARINDA ÖZEL GÜVENLİK OTURUYOR

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; yaşanacak herhangi bir tartışmayı önlemek amacıyla Arda ile Berkay arasında özel güvenlik görevlileri oturuyor.

ARDA TURAN'IN İFADESİ

Arda ifadesinde özetle şunları söyledi: “Gittiğimiz mekan küçük bir yerdi. Tuvalete gitmek isteseniz en az 4-5 kişiye çarparak gidersiniz. O gün ben de Özlem Hanım’a çarptım ve özür diledim. Sonra Berkay gelip ensemden tutup ‘seninle konuşmamız lazım' dedi. Berkay'ın ısrarı üzerine arbede yaşandı. Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya, ‘sıkın' dediğini duydum. Eve gittiğimde olayın Berkay'ın eşiyle alakalı olduğunu öğrendim. Hastaneye gidip durumun yanlış anlaşılma olduğunu anlatmak istedim. Rahmetli dedemden kalma silahım yanımdaydı. Ona uzatıp ‘Bana inanmıyorsan istediğini yap' dedim. O da silahı alıp koltuğa attı. Silahı koltuktan almak isterken patladı. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

ARDA TURAN-BERKAY KAVGASI

Ünlü Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin davaya bugün başlanıyor. Yaklaşık 3 ay önce bir gece kulübünde yaşanan kavganın ardından taraflar ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında '' taciz'', ''kasten yaralama'', ''Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Açılan dava dosyasında, tacize uğrayan şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin müşteki sıfatıyla yer almıştı. (Ajanslar)

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