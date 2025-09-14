SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Arda Turan bitime 5 kala yıkıldı, maç sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ligin 5. haftasında oynanan Metalist 1925 maçında 85'te kaybedilen 2 puan sonrası çılgına döndü. İşte detaylar...

Arda Turan bitime 5 kala yıkıldı, maç sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!
Berker İşleyen

Eyüpspor macerasının ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi’nin 5. haftasında Metalist 1925’e konuk oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Arda Turan bitime 5 kala yıkıldı, maç sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi! 1

Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltıdan bulduğu golle öne geçen Shakhtar, 85. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Arda Turan bitime 5 kala yıkıldı, maç sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi! 2

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Turan, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Turan, yedikleri golde ofsayt olduğunu düşündüklerini belirterek şunları söyledi:

“Buraya gelerek bizimle oldukları için taraftarlarımıza minnettarım. Bugün onları güzel bir oyun ve galibiyetle mutlu edemediğimiz için üzgünüm ve özür diliyorum. Hakemin özellikle golle ilgili kararı utanç vericiydi. Ama artık önümüze bakacağız.”

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk puanını 11’e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yerleşti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"
Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar finale kaldı! Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar finale kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Arda Güler'den bir gol daha!

Arda Güler'den bir gol daha!

Sergen Yalçın dediğini yaptı! "Verin bana Cengiz'i..."

Sergen Yalçın dediğini yaptı! "Verin bana Cengiz'i..."

İtalyanlar Türk Düellosu izledi! Arka arkaya goller geldi...

İtalyanlar Türk Düellosu izledi! Arka arkaya goller geldi...

Uğurcan Çakır maç sonu duygulandı! Acı kaybı söyledi...

Uğurcan Çakır maç sonu duygulandı! Acı kaybı söyledi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.