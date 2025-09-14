Arda Turan bitime 5 kala yıkıldı, maç sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Eyüpspor macerasının ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi’nin 5. haftasında Metalist 1925’e konuk oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltıdan bulduğu golle öne geçen Shakhtar, 85. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Turan, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Turan, yedikleri golde ofsayt olduğunu düşündüklerini belirterek şunları söyledi:

“Buraya gelerek bizimle oldukları için taraftarlarımıza minnettarım. Bugün onları güzel bir oyun ve galibiyetle mutlu edemediğimiz için üzgünüm ve özür diliyorum. Hakemin özellikle golle ilgili kararı utanç vericiydi. Ama artık önümüze bakacağız.”

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk puanını 11’e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yerleşti.